Justo de Castro cierra 2025 con una nueva impresionante victoria en ‘Agárrate al sillón’

Justo de Castro en su último programa de 2025 en 'Agárrate al sillón'. telecinco.es
La última tarde 2025, Justo de Castro ha vuelto a brillar en ‘Agárrate al sillón’. El campeón ha vuelto a demostrar no tener rival y aunque Marta se lo ha puesto difícil con ‘Las Rosalías’, ha despedido el año con una nueva victoria en el bolsillo.

El campeón de ‘Agárrate al sillón’ ha terminado el año agarradito al sillón y sin ninguna intención de soltarlo. Justo de Castro ha vuelto a brillar respondido a seis preguntas sobre el Océano Índico. En esta ocasión, se ha enfrentado a Marta, un joven estudiante de arte dramático y bailarina que se ha mostrado muy segura y confiada en sus respuestas, pero que no ha conseguido superar el total de puntos de Castro.

Descubre cómo ha sido su victoria número 58 y con qué cantidad de dinero cierra un 2025 lleno de éxitos y victorias en ‘Agárrate al sillón’, el programa presentado por Eugeni Alemany en Telecinco.

