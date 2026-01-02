Una pregunta ha abierto el debate en el concurso: ¿Destino o casualidad?

Justo de Castro cierra 2025 con una nueva impresionante victoria en ‘Agárrate al sillón’

El debate está sobre la mesa. ¿De verdad que la vida está escrita para cada individuo? ¿O quizás existe un más allá que hace que todo se desarrolle sobre la marcha? En 'Agárrate al sillón', Eugeni Alemany le ha lanzado esta pregunta a Paloma, una concursante que ha venido al programa junto a su pareja, Antonio.

"¿El devenir de las cosas es un plan?", le pregunta el presentador antes de dar paso a la cuestión que estaba para ella. Paloma no cree que exista este supuesto en una duda que nunca podrá resolverse. "No que está escrito literal, no sé, como que cada uno atrae la energía la vibración en la que está", señala. La mujer asegura no da crédito con una serie de casualidades que le ocurren. Y las explica, refiriéndose principalmente a su pareja.

Eugeni Alemany, a Paloma: "Te has montado un 'Cuarto Milenio'"

"Antonio cumple el mismo día del mismo mes que mi padre. Hoy me siento a desayunar la mesa... nuestro número es el 23 y en todos los sitios me pasa eso. Hay personas que me encuentro y digo no sé", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Eugeni Alemany, al ver cómo le contaba sus coincidencias Paloma, le decía con un toque de humor que era una buena reflexión. "Te has montado un 'Cuarto Milenio', pero muy bien", respondía.

Poco después, le lanzaba la pregunta a la que se sometía y las diferentes opciones que tenía. "Mira, vamos también de coincidencias....", comienza dicienodo el presentador del concurso de Telecinco. "¿En qué año impar murió Bruce Lee y nació Belén Esteban?", asegura. La pregunta correcta era 1973, algo que ha acertado Paloma. "¿Has visto? Veintitrés, tres...", dice refiriéndose a su número de la suerte.