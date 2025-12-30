Jesús de Nazaret, Comunidad Valenciana, tarde de juegos y cine de artes marciales, eran los temas entre los que podía elegir el campeón y que ha tildado de "peculiares"

El hermano gemelo de un concursante viene dispuesto a arrebatarle el sillón a Justo de Castro: “Él lo hizo muy bien, pero yo lo voy a conseguir”

Compartir







Justo de Castro se ha sorprendido al conocer los cuatro temas entre los que podía elegir en el gran duelo final y al presentador no le ha sentado demasiado bien que tildara su comunidad autónoma de “peculiar”, algo que rápidamente el campeón de ‘Agárrate al sillón’ ha solucionado con mucha elegancia.

Jesús de Nazaret, Comunidad Valenciana, tarde de juegos y cine de artes marciales, eran los temas entre los que Justo de Castro podía elegir para responder él y su oponente, en este caso, Antonio. Al conocerlos, el campeón ha exclamado un: “Son temas peculiares”.

“¿La Comunidad Valenciana te parece un tema peculiar?”, le ha respondido un poquito picado y con rintintin el presentador encontrándose con una rapidísima respuesta de Castro: “Para mí, inesperado por lo menos”. Sin embargo, se ha atrevido a responder las preguntas relacionadas con la Comunidad Valenciana y le ha dado a Antonio, su rival, las películas de artes marciales.

Antonio ha respondido con bastante agilidad, pero con no demasiada seguridad a sus seis preguntas sobre el cine de artes marciales y ha llegado el turno de Justo de Castro. El campeón estaba expectante por saber cuáles eran las preguntas que le iban a formular sobre la comunidad valenciana, tierra del presentador, incluso, podríamos decir nervioso.

Eugeni ha formulado la primera pregunta y la cosa parecía sencilla: “¿En qué mes se celebran las Fallas de Valencia?" Justo ha dudado respecto a cuál es el edificio que alberga el mayor acuario de Europa en Valencia y el nombre del deporte tradicional valenciano que se juega en un trinquete, pero ha tenido clarísimo el nombre del autor valenciano que escribió ‘Cañas y barro’ ambientada en la Albufera y el de la serie protagonizada por Verónica Sánchez y Álvaro Morte que fue filmada también allí.

El presentador estaba muy sorprendido con los conocimientos valencianos del campeón: “No te está yendo nada mal en mi tierra” y le ha lanzado una última pregunta ya con 21 puntos acumulados: “¿Qué cabo está situado en el punto más oriental de la Comunidad Valenciana?”.

¿Habrá respondido bien Justo de Castro a esta última pregunta? ¿Habrá superado a Antonio en puntos y conseguido su victoria número 55? Dale al PLAY y descubre cómo ha sido este gran duelo final con sabor valenciano.