Eugeni Alemany aparece con una nueva entrega de 'Agárrate al sillón' una tarde más para dar paso a Justo de Castro, actual poseedor del ansiado sillón. El campeón acumula nada más y nada menos que 58 victorias, que se traduce en 246.900 euros; y que día a día se debaten entre seis nuevos concursantes que llegan con ganas de arrebatarle su puesto.

A continuación, el presentador anunciaba a los seis nuevos concursantes. El primero en pasar es Óscar, un profesor de matemáticas y gran defensor del Carpe Diem. La siguiente es Carolina una hostelera con ganas de conseguir el sillón. Luego aparece Rodrigo, un concursante que llega desde Zamora: acto seguido entra Ana, cuya habilidad es la puntería y creadora de microteatros. Otro de los que se debaten en el nuevo programa es Manu, un conductor de autobuses y por último, aparece Jaime, trabajador de telecomunicaciones.

Rodrigo desvela al concurso su historia con los bailes latinos

En una de las pruebas de esta entrega, Eugeni Alemany presenta el tema, el cuál es '2025: el año que dejamos' y en el turno de Rodrigo hemos descubierto de qué manera decidió presentarse al concurso. Sus declaraciones han dejado completamente sorprendido al presentador.

En primer lugar, Alemany explica que el concursante es "trabajador de la banca, analista de riesgos y le encantan los bailes latinos". Ante esto, Rodrigo explica que comenzó con el baile motivado por su pareja y por unos amigos suyos que le dijeron que se habían apuntado: "He empezado este año y me apunté en principio por mi pareja y porque me dijeron mis amigos que se habían apuntado. Entendí que sí, dijeron que empezábamos el lunes a las ocho y nada era mentira", a lo que el presentador comenta: "¿Ah lo dijeron para que te apuntaras tú?". Tras esto, Eugeni no duda en preguntarle qué tipo de baile latino es el que domina. Rodrigo explica que "me está gustando todo pero todavía no domino ninguno".