07 ENE 2026

Juanra Bonet, presentador de la nueva edición de ‘¡Allá tú!’, muestra todos los rincones del plató

'¡Allá tú!' vuelve a Telecinco el lunes 12 de enero con tres importantes novedades: de la caja negra a los acompañantes

Una nueva edición de '¡Allá tú!' cargada de novedades aterriza muy pronto en Telecinco con la llegada del 2026. Pero, para que la espera no se haga tan pesada, Juanra Bonet te muestra los rincones del que es el nuevo plató del concurso, que se estrena el lunes 12 de enero a las 20:00 y que cuenta con tres importantes novedades: una caja negra cuyo precio no aparece escrito en el panel junto al resto, los concursantes estarán acompañados por personas muy cercanas a ellos para ayudarles a tomar decisiones y, como comentamos, hay un plató "totalmente nuevo".

Juanra Bonet presenta el "Allátour"

Con el humor que le caracteriza y haciendo una pequeña broma mezclando el nombre del programa con el ‘tour’ dando lugar al “Allátour”, Juanra Bonet muestra a los seguidores del concurso cuál será su plató esta nueva edición.

Tras dejar atrás las bambalinas y las cámaras que están a la vista, ya que el resto se encuentran escondidas tras las paredes y la iluminación, el presentador se adentra en el plató. Enseña el pedestal donde se situarán los 22 concursantes con su correspondiente caja.

En el centro del plató preside el gran panel donde veremos los valores que esconden las cajas, desde la cantidad más pequeña hasta los ansiados 100.000 euros.

Enfrente se encuentran las gradas del público, muy cerca del lugar en el que se sientan los concursantes, por lo que "podremos escucharles, sentirles y vivirlos, también escuchar sus consejos". A su lado, la silla en la que se sentará él.

Sobre la mesa tendrá la caja del juego de las comunidades y el teléfono con la banquera al otro lado de la línea.