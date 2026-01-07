Telecinco.es 07 ENE 2026 - 12:00h.

El mítico concurso de los premios regresa a Telecinco con tres novedades que dan un giro al concurso

Vuelve '¡Allá tú!': el próximo lunes 12 de enero a las 20:00h en Telecinco y con Juanra Bonet como presentador

Compartir







No puedes ser el último en enterarte: Vuelve '¡Allá tú!', el programa donde la emoción y la diversión están asegurados. Un concurso donde la tensión se instalará ya que hay mucho dinero en juego, y que regresa a Telecinco el próximo lunes 12 de enero a las 20:00.

La dinámica es prácticamente la misma. Sin embargo, este 2026 se incorporarán tres novedades muy importantes. Te las cuenta en el vídeo que encabeza el artículo Juanra Bonet, que será el encargado de presentar esta nueva edición del concurso de Telecinco.

Las tres novedades de la próxima edición de '¡Allá tú!'

La primera novedad que se instala en '¡Allá tú!' es la caja negra. Una nueva caja con un valor totalmente desconocido y cuyo precio no aparece escrito en el panel junto al resto. "Entonces puede ser 2.327 euros, tres céntimos... no se sabe", ha comentado Juanra Bonet en la rueda de prensa, en la que también se han presentado las novedades de esta edición.

La segunda novedad con la que cuenta esta edición es el acompañante. El jugador no estará solo en el plató pues recibirá la visita de una persona muy cercana a él que le ayudará a tomar las decisiones durante toda la tarde.

La última ya la conocen los fieles seguidores de '¡Allá tú!': el nuevo presentador del programa, Juanra Bonet. Aunque, "eso no es lo importante", asegura él, se muestra ilusionado por ponerse al frente de este concurso y también por regresar a Telecinco, la cadena en la que comenzó su andadura en televisión, en el mítico 'Caiga quien caiga'.

"Lo importante es que 22 personas jugarán cada día y una de ellas, todos los días, intentará llevarse hasta 100.000 euros si la banquera nos deja", apunta el presentador. "La figura de la banquera es nueva porque hasta ahora había un banquero pero se nos ha jubilado", añade Tinet Rubira, que ha presentado junto a él las novedades del programa en la rueda de prensa, en la que también ha subrayado que el decorado es "totalmente nuevo".

En este vídeo puedes ver el nuevo plató de '¡Allá tú!' de la mano de su presentador: