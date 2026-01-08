Ana Rosa: "Sánchez va a recibir con un traje de Melchor a Junqueras para pactar con ERC un aguinaldo"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Abogado testigo del juicio a Maduro: "Hubo una especie de confrontación y le vimos nervioso"

Compartir







El mismo día que Pedro Sánchez se reúne en Moncloa con Junqueras, Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial diario en este asunto y en el complicado futuro al que se enfrenta nuestro país.

"Buenos días. Bienvenidos a la España insolidaria. Los Reyes Magos llegan a Moncloa con unos días de retraso. Hoy el presidente va a recibir con un traje de Melchor a Junqueras en Moncloa y lo va a sentar en su regazo para pactar con ERC un aguinaldo: la financiación singular para Cataluña. Pedro Sánchez se va a convertir en un Robin Hood a la inversa, quitando recursos a los pobres para dárselos a los ricos. Si accede a la petición de ERC, Cataluña se quedará con el 100% del IRPF. De esta manera recibirán 5.000 millones de euros extra que no contribuirán a la solidaridad autonómica", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Si se aprueba una ley de financiación singular los españoles dejarán de ser iguales en función de donde hayan nacido"

La presentadora ha continuado: "El artículo 14 de la Constitución dice que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento". Si se aprueba una ley de financiación singular los españoles dejarán de ser iguales en función de donde hayan nacido. Junts va más allá y pide directamente un cupo vasco. Estos días Pedro Sánchez ha dicho sobre Venezuela que "una ilegitimidad no puede responderse con una ilegalidad". Junqueras se saltó la legalidad por un referéndum ilegítimo, estuvo en la cárcel por ello, y pese a seguir inhabilitado hoy se va a hacer la foto en la escalinata de Moncloa. Mientras los españoles afrontan la cuesta de enero sin acceso a la vivienda y con cero capacidad de ahorro por la inflación, la izquierda caviar catalana pacta un modelo insolidario con un Gobierno supuestamente progresista. ¿Cómo van a defender Pilar Alegría, María Jesús Montero y Diana Morant un modelo de financiación y el contrario en Aragón, Andalucía y Valencia? Pilar Alegría en su día defendió el cupo catalán comparándolo con las ayudas económicas que reciben Teruel, Soria y Cuenca para que no desaparezca la escasa población de estas provincias".

"Pero como esos principios no gustan en Aragón, ahora tiene otros. El presidente también tiene otros principios y ahora quiere enviar tropas a Ucrania, pero sus socios no, por lo que tendrá que pedir ayuda al PP para aprobar la medida en el Congreso. No es no, pero solo a veces. En lo de cambiar de opinión, las candidatas tienen un buen maestro", ha sentenciado Ana Rosa.