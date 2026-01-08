Nuria Morán 08 ENE 2026 - 10:55h.

'El Programa de Ana Rosa' ha recordado cómo el mismísimo Diosdado atacó a nuestro programa y a su presentadora en el año 2015

El presidente de la Asamblea de Venezuela sobre 'AR': "Es de extrema derecha"

Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha advertido a Diosdado Cabello que podría correr la misma suerte que el presidente de Venezuela si no ayuda a la transición del país y apoya a Delcy Rodríguez en su gobernabilidad

Cabello, considerado el 2 del régimen durante la etapa de Maduro, controla las fuerzas de seguridad y los colectivos de motorizados, grupos de choque de civiles que generan miedo a la población.

'El Programa de Ana Rosa' ha recordado cómo el mismísimo Diosdado atacó a nuestro programa y a su presentadora en el año 2025.

"Ana Rosa ¿Por qué no evalúas esas elecciones y as comparas con las elecciones en Venezuela? pregúntate el motivo por el que el pueblo de Venezuela apoya la revolución bolivariana y por qué no apoyaron a Rajoy? Yo quisiera ver si le hace una crítica a la ley mordaza esa que tienen", decía Diosdado Cabello en su primer mensaje a nuestra presentadora.

Diosdado Rosa Quintana: "En tú programa nadie se ríe y todos están como amargados"

En una nueva intervención, el que fuera el número 2 del régimen de Nicolás Maduro le decía a Ana Rosa Quintana: "En tú programa nadie se ríe y todos están como amargados".

Ahora, Ana Rosa Quintana ha vuelto a responderle diez años después en directo desde el plató: "Mira Diosdado, como sigue el programa todavía, yo que tú iba grabando unos cuantos programas por si ya no los puedes hacer todos los días. Hay algunos que no hemos cambiado de opinión desde el año 2015. Este es uno de los tipos más sanguinarios que hay del régimen bolivariano y espero que caiga lo antes posible".