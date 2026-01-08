Abogado testigo del juicio a Maduro: "Hubo una especie de confrontación y le vimos nervioso"

Nuria Morán 08 ENE 2026 - 09:01h.

La mirada crítica' ha podido hablar con Nizar El Fakih, uno de los abogados que fue testigo de esta declaración del presidente de Venezuela

Tras haber sido capturado junto a su mujer Cilia Flores durante el pasado fin de semana por fuerzas estadounidenses en una operación militar que incluyó varios ataques contra Venezuela, Nicolás Maduro se declaraba inocente en su primera audiencia ante tribunal de Nueva York.

Ahora, 'La mirada crítica' ha podido hablar con Nizar El Fakih, uno de los abogados que fue testigo de esta declaración del presidente de Venezuela, que nos ha contado cómo se vivió este momento y cómo pudo ver a Nicolás Maduro.

Nizar El Fakih, abogado que fue testigo de esta declaración de Nicolás Maduro: "Entró en la sala saludando y deseando feliz año en ingles hasta en tres ocasiones"

"Entró en la sala saludando y deseando feliz año en ingles hasta en tres ocasiones a los que estábamos presentes. Después estrechó la mano de sus tres abogados, que estuvieron presentes en todo momento, pero la actitud de Maduro cambió radicalmente en cuanto se confrontó al juez federal. En ese momento ante sus increpaciones, le hace darse cuenta de que está allí como acusado. Ahí pudimos verle asimilando dónde se encontraba y mucho más nervioso, además ante un juez que hasta en tres ocasiones lo llamó a capítulo", ha comenzado a explicarnos.

Además, nos ha contado que Nicolás Maduro no llegó esposado: "Una vez que llegaron a la sala tanto él como su mujer lo hicieron sin esposas para declarar ante el juez", ha añadido.

Nizar El Fakih ha explicado: "Estas vistas duran unos 20 minutos porque simplemente se hace la verificación de la identificación del acusado, la lectura de los cargos y se verifica si la persona se declara culpable o no culpable. En este caso se prolongó por la cantidad de seguridad que había y porque ya en audiencia hubo retraso por la interpretación del español al inglés y porque Maduro, cuando el juez le increpa, hubo una especie de confrontación".