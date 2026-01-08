Logo de telecincotelecinco
Eugeni Alemany alucina con la pasión que un concursante de 'Agárrate al sillón' comparte con varios familiares: "¡Qué bonito eso!"

Eugeni Alemany alucina con la pasión que un concursante comparte con varios familiares
Eugeni Alemany alucina con la pasión que un concursante comparte con varios familiares. Telecinco.es
Seis nuevos concursantes han visitado 'Agárrate al sillón' con el objetivo de arrebatarle el puesto a Justo de Castro, actual campeón del programa. Entre los participantes hemos conocido a Airam, que he llegado dispuesto a darlo todo.

El concursante ha traído consigo algo muy especial. Se trata ni más ni menos que de un cómic de Astérix y Obélix. Pero no uno cualquiera. Airam ha traído al programa un cómic de Astérix y Obélix escrito en latín.

Y el motivo no es otro que el hecho de que los colecciona porque es profesor de griego y latín. Estos idiomas son su pasión y, lo mejor de todo, es que lo comparte con familiares muy cercanos.

Griego y latín

"Tengo un hermano gemelo que también es profesor de griego y latín. Mi prometida se llama Remei y es profesora de griego y latín", ha comenzado contando. Pero Eugeni ha adelantado que aún había más. "La mujer de mi hermano también es profesora de griego y latín", ha continuado Airam causando la sorpresa de todos los presentes.

Toda una hazaña que tampoco ha pasado desapercibida para nuestro presentador: "¡Guau! Me imagino las cenas navideñas hablando en latín". Ha sido entonces cuando el concursante le ha contado que hacen quedadas con más profesores para hablar y leer textos en latín: "¡Qué bonito eso! Cuando uno tiene pasión y encuentra gente que comparte su misma pasión, eso es muy importante".

