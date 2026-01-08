El presentador se ha quedado sorprendido al descubrir que él, su hermano gemelo, su cuñada y su prometida tenían la misma profesión

Seis nuevos concursantes han visitado 'Agárrate al sillón' con el objetivo de arrebatarle el puesto a Justo de Castro, actual campeón del programa. Entre los participantes hemos conocido a Airam, que he llegado dispuesto a darlo todo.

El concursante ha traído consigo algo muy especial. Se trata ni más ni menos que de un cómic de Astérix y Obélix. Pero no uno cualquiera. Airam ha traído al programa un cómic de Astérix y Obélix escrito en latín.

Y el motivo no es otro que el hecho de que los colecciona porque es profesor de griego y latín. Estos idiomas son su pasión y, lo mejor de todo, es que lo comparte con familiares muy cercanos.

Griego y latín

"Tengo un hermano gemelo que también es profesor de griego y latín. Mi prometida se llama Remei y es profesora de griego y latín", ha comenzado contando. Pero Eugeni ha adelantado que aún había más. "La mujer de mi hermano también es profesora de griego y latín", ha continuado Airam causando la sorpresa de todos los presentes.

Toda una hazaña que tampoco ha pasado desapercibida para nuestro presentador: "¡Guau! Me imagino las cenas navideñas hablando en latín". Ha sido entonces cuando el concursante le ha contado que hacen quedadas con más profesores para hablar y leer textos en latín: "¡Qué bonito eso! Cuando uno tiene pasión y encuentra gente que comparte su misma pasión, eso es muy importante".