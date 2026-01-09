Carlos Latre, nuevo fichaje para el jurado de ‘Got Talent’: “Estoy como un niño con zapatos nuevos”

La nueva temporada de 'Got Talent' suma al humorista a su staff de jueces; hablamos con él de este nuevo desafío

Carlos Latre y Lorena Castell se incorporarán al jurado de ‘Got Talent España’

‘Got Talent’ vuelve el sábado 10 de enero y lo hace pisando fuerte: Carlos Latre se une al jurado del talent show más visto de la televisión. En una entrevista exclusiva con esta web, el humorista se sincera sobre sus ilusiones, su relación con las audiencias y cómo afronta esta nueva aventura.

El humorista, conocido por su extraordinaria habilidad para imitar personajes, su versatilidad y su capacidad de conectar con el público, afronta este nuevo reto con una mezcla de emoción e ilusión. "Estoy como niño con zapatos nuevos", dice Latre, dejando entrever la expectación que le genera formar parte de uno de los formatos televisivos más populares del panorama nacional. La incorporación de Carlos Latre al jurado de 'Got Talent' representa una de las novedades de la temporada 11 del show, que también marca el aterrizaje de Lorena Castell.

Una apuesta por la calidad sin presión por las audiencias

Uno de los aspectos más llamativos de la actitud de Carlos Latre ante su nueva responsabilidad es su tranquilidad respecto a las audiencias, un tema que suele generar tensión en el mundo televisivo. Cuando se le pregunta sobre cómo lleva esta presión, su respuesta es categórica: "No me preocupa en absoluto".

Para Latre, el éxito de un programa no se mide únicamente en números, sino en la capacidad de generar conversación y crear vínculos emocionales con la audiencia.

"Yo creo que un programa trasciende cuando la gente habla de él y cuando en la calle te dicen 'oye, te he visto' y 'qué chulo'", explica el nuevo juez, poniendo en valor la conexión entre televisión y espectador más allá de las cifras de share.

Esta visión encuentra en 'Got Talent' el ejemplo perfecto. El programa ha demostrado temporada tras temporada su capacidad para trascender la pantalla y convertirse en tema de conversación en hogares de toda España. "'Got Talent' es un ejemplo de ello, las señoras lo comentan", apunta Latre, reconociendo la cualidad única del formato para llegar a públicos diversos y generar momentos de entretenimiento familiar.

