Patricia Pardo: "Se lo dedico de corazón a todos mis compañeros"

Patricia Pardo homenajea a los emigrantes: "Migrar es un ejemplo de voluntad y coraje"

Un viernes más y como ya es tradición en 'Vamos a ver', Patricia Pardo ha arrancado el programa con un homenaje. En esta ocasión, la presentadora se ha 'envuelta' en el color de este año con un traje inspirado en la capa de Ama Montero.

"Arrancamos el 2026 envueltos con el que ha sido elegido como el color del año. Dicen los expertos que simboliza la calma y la luz que necesitamos para romper con el ruido y la controversia que nos rodea", ha arrancado.

Patricia Pardo: "Arrancamos el 2026 envueltos con el que ha sido elegido como el color del año"

Debido a que este programa cambiará de franja horaria el próximo lunes 9 de enero, Patricia Pardo ha asegurado que han decidido abrazar ese color "como símbolo de comienzo para utilizarlo como lienzo en blanco para todos los deseos de esta 2026".

La presentadora no ha podido evitar emocionarse al dedicarle este homenaje a sus compañeros de programa, los cuales cada día llegan llenos de ilusión al trabajo.