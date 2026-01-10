El jurado más polémico de la televisión española vuelve a la carga con declaraciones que no dejan a nadie indiferente

Carlos Latre y Lorena Castell se incorporarán al jurado de ‘Got Talent España’

El talent show por excelencia regresa a la pantalla dispuesto a volver a emocionar al público. La undécima edición de 'Got Talent' España vuelve esta noche a Telecinco.

Con esta nueva temporada, el programa recupera la magia, la emoción y la ilusión, además de prometer momentos sorprendentes sobre un escenario que nunca deja indiferente. El estreno llega, además, con novedades en el jurado. Carlos Latre y Lorena Castell se incorporan al equipo de jueces, que se completa con Risto Mejide y Paula Echevarría, dando forma a un panel renovado para esta nueva etapa del concurso.

"Para mí es una edición muy especial", fue lo primero que dijo Risto Mejide cuando nos acercamos a preguntarle por la nueva temporada de 'Got Talent'. El presentador es el jurado más veterano de los cuatro y en una charla exclusiva con esta web, Risto ha hablado sin filtros sobre su papel como jurado en 'Got Talent' y por qué cree que la televisión necesita urgentemente mostrar más talento y menos drama.

Una de las grandes incógnitas de esta temporada era si habría suavizado su estilo ácido y directo tras tantas ediciones del programa. La respuesta es rotunda: para nada. Cuando se trata de valorar a los concursantes, el jurado mantiene su independencia total.

"No me he fijado. Yo emito mis valoraciones, independientemente de lo que digan mis compañeros, y creo que ellos hacen lo mismo", ha dicho. Esta declaración deja claro que, pese a compartir la mesa de jurado, cada miembro del panel mantiene su criterio personal sin dejarse influir por los demás.

El eterno desafío: encontrar el mejor talento mundial

Cuando se le pregunta por los mayores retos del programa en la actualidad, el presentador sale en defensa del virtuosismo: "El desafío de Got Talent es siempre el mismo, encontrar el mejor talento en todo el mundo". Sin dudas es un reto, porque a medida que pasan los años los espectadores cambian y el formato debe reinventarse constantemente para sorprender a una audiencia cada vez más exigente y acostumbrada a consumir contenido de todo tipo en las redes sociales.

Televisión vs. redes sociales: la batalla por el talento

En una época en la que cualquiera puede viralizarse en TikTok o Instagram mostrando su talento, ¿qué puede aportar todavía la televisión tradicional? Risto lo tiene muy claro.

"La televisión tiene que hacer un estado de la nación en cuestión de talento cada cierto tiempo porque no puede ser que en la televisión solo salga gente que roba o gente que da malas noticias", declara. Pero la cosa no queda ahí. El jurado va más allá y añade: "Está bien que salga también gente que hace cosas buenas y bonitas y que deja el mundo un poquito mejor".

La autenticidad como sello personal

Lo que queda claro tras esta conversación es que Risto Mejide sigue siendo fiel a sí mismo. No ha cambiado su forma directa de comunicar ni sus criterios de valoración, pero sí ha evolucionado en su comprensión del papel social que puede desempeñar un programa como 'Got Talent'.

Su capacidad para conjugar la crítica constructiva con una visión más amplia sobre la responsabilidad de los medios de comunicación demuestra por qué sigue siendo una de las figuras más relevantes del panorama televisivo español.