El particular talento de Johnny logra que Risto le contrate: "¿Puedes actuar en mi fiesta de cumpleaños?"

Got Talent 11 ENE 2026 - 00:25h.

Johnny tiene un talento muy particular que ha dejado boquiabierto al mismísimo Risto Mejide, quien no ha dudado en pedirle una actuación

La de Johnny ha sido una actuación que no ha dejado indiferente a nadie. El concursante ha mezclado a la perfección el arte de hacer cócteles con las acrobacias, y también con su habilidad para la salsa.

Los jueces, que no han perdido detalle del número, han podido probar sus maravillosos cócteles y, como era de esperar, Johnny se ha llevado cuatro síes para casa. Pero esto no es lo único que el concursante se ha llevado para casa.

Risto Mejide, que nunca había visto una actuación con la de Johnny, no dudaba en pedirle ayuda personal. El juez de 'Got talent' tiene previsto celebrar una gran fiesta de cumpleaños y no se le ocurre nadie mejor para amenizar el sarao que Johnny y su talento para animar a la gente: "¿Tú quieres mi sí? pues yo cumplo años y mi idea es hacer una cosa sencillita y tal, pero con alguien que nos vaya preparando cócteles. ¿Tú te vendrías a mi fiesta de cumpleaños?".

Johnny no lo ha dudado ni un momento y le ha dicho que sí: "Démonos los contactos y allí estaré", respondía el concursante feliz. "No sé si volveré a 'Got talent', pero sí que voy a estar en el cumpleaños de Risto".