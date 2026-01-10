Got Talent 10 ENE 2026 - 22:50h.

La actuación de este coro de mineros ha hecho llorar a Paula Echevarría en las audiciones de 'Got Talent'

El jurado se ha quedado impresionado y muy emocionado con una actuación muy especial que hacía alusión a una tragedia que tuvo lugar en Asturias a mediados de los años 70. Sin presentación siquiera, la actuación ha comenzado de la siguiente manera, captando la atención de todos, aunque, especialmente, la de Paula Echevarría, quien no ha podido evitar romper a llorar.

“Mi nombre es José Manuel. Tengo ochenta y tres años. El tres de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, en la mina ‘La Consolación’, me libré del mayor accidente de la historia de España por apenas una hora. Murieron treinta compañeros en un instante. Fue terrible”, se escucha ante un teatro completamente en silencio.

A esta voz se suman otras voces que hablan de la experiencia de varios mineros que han estado muchos años trabajando en la mina. Algunos vieron la muerte de cerca o perdieron a seres queridos. Ellos son el coro minero de Turón y, confiesan, llevan casi ochenta años cantando por sus “compañeros caídos, por sus familias y por sus amigos”.

“La mina se llevó sus cuerpos, pero, mientras este coro exista, nunca se llevará sus voces”, han sido las emotivas palabras que han emocionado a Paula Echevarría. Acto seguido han comenzado con su actuación (cantan ‘Santa Bárbara Bendita’, el himno de los mineros), la cual ha terminado de arrancarle las lágrimas a la actriz y miembro del jurado de ‘Got Talent España’.

Las palabras de Paula Echevarría tras romper a llorar con la actuación del Coro de Turón

Tras este precioso homenaje a todos aquellos hombres que se dejaron, literalmente, la piel en la mina, Paula Echevarría toma la palabra, visiblemente emocionada: “Como asturiana, tengo muchos familiares en la mina de toda la vida… cuando vi los cascos con la luz ya empecé a llorar, con la historia seguí y ‘Santa Bárbara’, para todos los asturianos que tengamos algo que ver con la mina… (no puede continuar hablando). Gracias por traerme un trocín de Asturias de esta manera tan bonita”.

“Estamos en shock, la verdad”, ha querido destacar Risto Mejide. Carlos Latre quiere reivindicar el arte que ha nacido en las minas, como este tipo de coros e incluso el flamenco mientras que Lorena Castell, también muy emocionada, ha puesto en valor lo increíble que ha sido oírlos cantar. La valoración final del jurado, en el vídeo.