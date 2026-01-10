Lorena Castell, sobre su llegada a 'Got Talent': "No hago un personaje, tengo la suerte de poder ser yo"

La presentadora se incorpora al jurado del talent show más esperado de la temporada y desvela cómo está viviendo esta nueva etapa profesional

Carlos Latre y Lorena Castell se incorporarán al jurado de ‘Got Talent España’

Lorena Castell llega a 'Got Talent' con las ideas muy claras. Sin artificios, sin personajes inventados, simplemente siendo ella misma. La presentadora y el humorista Carlos Latre se han convertido en las nuevas incorporaciones al jurado del programa más esperado de Telecinco, y en una conversación exclusiva nos cuenta cómo está afrontando este emocionante desafío profesional.

El talent show por excelencia regresa a la pantalla dispuesto a volver a emocionar al público. La undécima edición de Got Talent España vuelve esta noche a Telecinco y Lorena Castell nos ha contado en exclusiva oara esta web cómo afronta este reto: "Te diría que no hay personaje", afirma. "Tengo la suerte de que en este programa estoy para poder ser yo", añade con la seguridad que le dan sus más de dos décadas de experiencia en televisión.

A los 44 años, Lorena Castell se siente en el mejor momento de su carrera para formar parte del jurado de uno de los formatos televisivos más exitosos del panorama nacional. "Al final tengo 44 años, llevo trabajando muchísimo en programas de televisión, tengo mucha experiencia, así que tengo la suerte de poder decir lo que yo quiera porque han contratado lo que ya gasté".

Esta experiencia acumulada durante años en diferentes formatos televisivos le otorga una perspectiva única que promete aportar frescura al programa. Desde sus inicios en el mundo del humor hasta su consolidación como una cara de la televisión española, Castell ha demostrado una versatilidad que ahora pondrá al servicio de 'Got Talent'.

La magia del directo frente a la pantalla de casa

Pero si hay algo que realmente ha impresionado a la nueva jurado es la diferencia abismal entre ver el programa desde casa y vivirlo en primera persona. "La verdad que es una pasada, o sea, no tiene absolutamente nada que ver como vivirlo en casa", cuenta emocionada. La experiencia inmersiva de estar presente durante las actuaciones ha superado todas las expectativas de Castell. "Es la suerte de tener espectáculos increíbles", destaca, haciendo referencia al alto nivel de los participantes que se presentan en esta nueva edición del programa.

Todas las expectativas apuntan a que esta nueva edición de' Got Talent', con Lorena Castell como novedad en el jurado, ofrecerá momentos únicos e irrepetibles. Los espectadores podrán ser testigos de cómo una profesional de su calibre descubre y evalúa el talento en estado puro.