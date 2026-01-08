Sara Andrade 08 ENE 2026 - 05:30h.

¿Qué tendencias seguirán las novias en 2026? Aunque seguiremos viendo novias clásicas, cada vez es más común una apuesta por la singularidad

¿Te casas en 2026 o te gustaría que se hiciera realidad este año? Este 2026 se confirma que el sector nupcial vive un momento dulce, recuperando datos prepandemia. Así lo hacía patente uno de los eventos más importantes, que, además, se celebra en España. La última edición de la Barcelona Bridal Fashion Week, la semana de la moda nupcial que tiene lugar en el mes de abril en Barcelona, confirmaba los datos tras recibir 23.500 visitantes, el 76% de ellos internacionales. Este 2025 participaron un total de 450 marcas, el 82% internacionales y 44 diseñadores pudieron exponer sus trabajos en la edición mejor de su historia -con esta eran 30 las celebradas. Muchos de sus visitantes fueron profesionales del sector, pero también futuras novias que tomaron nota de las que serán las tendencias de moda nupcial de 2026.

"La novia de 2026 ya no responde a un arquetipo. La tendencia actual se aleja de moldes clásicos para dar paso a una nueva narrativa: la de una mujer valiente, múltiple y profundamente conectada con su esencia. Esta temporada, moda, maquillaje y peluquería convergen para proponer una estética nupcial más libre y transformadora", subrayaban desde la pasarela al final de la edición.

En este nuevo paradigma se tendrá muy presente la naturaleza: veremos flores bordadas, aplicaciones en 3D, texturas botánicas y tonos orgánicos. También será un momento de ver perlas, un clásico nupcial pero que se reinventará en distintos formatos y tamaños. "Sobre los vestidos ya no son una imposición cultural, sino una pieza de diseño que se adapta a la novia y no al revés. Los diseños modulares y transformables -como faldas desmontables, mangas extraíbles o looks de dos piezas- permiten que un solo vestido acompañe todas las fases del gran día: desde la ceremonia hasta la fiesta".

En esto coincide la periodista especializada en moda nupcial y estilista Paloma Herce, que es jurado en la Barcelona Bridal Fashion Week y que asegura que estamos viviendo un momento donde se está volviendo más a la singularidad de las novias, a que busquen cada vez más -sobre todo en España- vestidos únicos y a medida. Es decir, que hay una apuesta clara por salirse fuera de las tendencias encorsetadas y buscar un estilo más personal donde se juegue con los tejidos, los accesorios y los cortes. Dejaremos atrás el minimalismo y a las novias bucólicas, más presentes en los años anteriores, para abrazar a una novia que piensa en qué es aquello que le sienta mejor. Sin embargo, matiza que esto no es siempre así, porque muchas novias terminan cediendo a la presión de su entorno y acaban apostando por cortes más clásicos o convencionales. "Aún así, veo que las novias imponen su criterio cada vez más, que quieren verse más favorecidas. La foto y la familia ya no importan tanto. Tenemos que estar guapas para nosotras, ni para el novio, ni para los padres, ni para las amigas, ni para nadie, somos nosotras las protagonistas", añade la periodista.

Tal y como nos cuenta Paloma Herce, España es uno de los países que implanta más tendencias a nivel global en el mundo de los vestidos de novia, de ahí que la Bridal Week se celebre en nuestro país. En otros países como Francia, Italia o en Alemania las novias suelen comprar vestidos ya hechos, pero estamos viendo cómo novias de otros países vienen a vestirse de firmas españolas. "Alejandra Oria, por ejemplo, está haciendo vestidos a novias de Australia o México. Mafalda Patricio -it girl francesa- se hizo su vestido de novia con Inunez. La variedad en España es mucho más grande".

Tampoco es casualidad que el color elegido para 2026 por Pantone sea el 11-4201 Cloud Dancer, un blanco suave. "Al igual que un lienzo en blanco, Cloud Dancer simboliza nuestro deseo de empezar de cero. Nos desprendemos de capas de pensamiento obsoleto y abrimos la puerta a nuevos enfoques. En este momento de transformación, cuando estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer es una tonalidad blanca discreta que ofrece una promesa de claridad. La cacofonía que nos rodea se ha vuelto abrumadora, lo que hace que sea más difícil escuchar las voces de nuestro interior. Como una declaración consciente de simplificación, Cloud Dancer mejora nuestra concentración, liberándonos de la distracción de las influencias externas", explicaba Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute.

Tendencias de maquillaje y peinado: más naturales que nunca

Sobre el maquillaje y los peinados, van en la misma línea que los vestidos: las novias españolas quieren verse naturales el día de su boda. Aunque siempre habrá quienes prefieran otras tendencias más recargadas, una de las imperantes será esta, que, además, ya estamos viendo en las alfombras rojas de todo el mundo donde actrices de la talla de Pamela Anderson se están atreviendo y reivindicando una piel sin maquillaje o muy sutil. La plataforma Bodas.net apunta en su listado de tendencias 2026, que en maquillaje, "estará de moda lucir una tez jugosa y saludable, tipo buttery skin o piel de mantequilla, que consiste en una piel luminosa y suave".

Según Xabier Rodrigues, National Artist Iberia de MAC Cosmetics, responsable del maquillaje de la pasarela de Barcelona Bridal Fashion Week, el maquillaje de las novias de 2026 buscará realzar, no cubrir. Se llevarán los tonos marrones, tostados y nude para conseguir ese “efecto buena cara”. Veremos que vuelve el colorete y que en los ojos se buscan sombras sutiles, ahumadas, que aseguren que durarán toda la boda. También veremos melenas naturales, con ondas suaves y recogidos que respeten la textura del cabello. Uno de los más pedidos será el recogido italiano.

"Tanto invitadas como novias van a buscar prendas y accesorios únicos en los armarios de abuelas y madres"

¿Cómo vestirán las invitadas de 2026?

Aún es pronto para ver qué habrá en las tiendas y qué vestidos lucirán las invitadas de las bodas de 2026, pero Paloma Herce ya hace una predicción: "Sobre las invitadas estoy viendo para el año que viene vestidos más especiales y cortes distintos; el año pasado estuvieron muy presentes las flores, pero este 2026 vamos a ver distintos estampados, con total looks, escotes asimétricos, faldas asimétricas, pliegues, drapeados, estampados más arty, en general, la tendencia se amplía. Hay un mundo de posibilidades enormes. Se jugará con diferentes prendas y accesorios. El pillbox será uno de los predilectos, como el año anterior. Tanto invitadas como novias, van a buscar prendas y accesorios únicos en los armarios de abuelas y madres".

Las invitadas, eso sí, cambian mucho según la zona de España donde vayamos, porque no son iguales las bodas del norte como las del sur o en las islas. "Para mí, las andaluzas siempre van a la vanguardia en los vestidos de invitadas, tienen muchas más bodas al año y suelen ser más atrevidas. Se ponen piezas vintage, prendas orientales... No es que se salten las normas, sino que suelen apostar por la originalidad. Buscan la mezcla de estamos y de tejidos, zapatos joya o accesorios inusuales como las maxi pamelas… Las invitadas se divierten mucho más. En Cataluña, por ejemplo, apuestan por vestidos más sobrios, más sexys y más largos; en Madrid somos más clásicas y en las Baleares se juega más con los tejidos naturales, con telas más fluidas. También depende de la estación del año, pero, en ese sentido, hay más diferencia".