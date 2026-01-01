Marieta y Suso, Makoke y Gonzalo, Raquel Bollo y Mariano: las bodas que llegan este 2026

El camino hacia el ‘sí, quiero’, todos los preparativos y emociones de las bodas de estos famosos

De pedidas a enlaces, así serán las bodas de estos famosos de Telecinco

MadridTodo apunta a que el 2026 va a ser un año lleno de amor y bodas en el universo Telecinco. Las historias de Marieta y Suso, Makoke y Gonzalo, Pelayo y Gal y Raquel Bollo con Mariano son solo algunas de las parejas que tienen planes de boda para el año que está por llegar. Cada boda, con sus preparativos, invitaciones, vestidos, lugares y música, es un capítulo que merece celebrarse con cariño y respeto, tanto para quienes la viven en primera persona como para quienes siguen estas historias con ilusión. Porque al final, más allá de las cámaras y los titulares, el verdadero protagonista es el amor.

Marieta y Suso

Suso Álvarez, exconcursante de 'GH' hincó rodilla, en agosto de 2025 durante un viaje romántico en Matalascañas con Marieta. Suso planificó una cena sorpresa para para la que hoy es su prometida, quien no sospechaba nada. Cuando el sol comenzó a ponerse frente al mar, Suso captó el momento perfecto para arrodillarse y pedirle matrimonio, rodeados de paisajes marinos y emociones a flor de piel. Marieta, sorprendida y emocionada, dijo que sí y desde entonces han ido compartiendo detalles de los preparativos de su boda.

Después de su preciosa pedida de mano, la pareja está trabajando con ilusión en los preparativos de su boda prevista para el verano de 2026. Ambos han compartido con sus seguidores que ya han contratado una "wedding planner" para tener todo bajo control. La pareja ya sabe quién les vestirá, pero todavía tienen pendiente el lugar del enlace.

Respecto a la lista de invitados, están siendo muy selectivos y quieren invitar únicamente a quienes tiene una relación cercana con ellos.

Makoke y Gonzalo

La colaboradora de televisión Makoke y su pareja Gonzalo Fernández dieron un paso importante en su relación durante el verano de 2024, cuando él le pidió matrimonio. La pedida de mano fue una escena romántica y cuidadosamente planeada durante un viaje a Mykonos (Grecia), un destino que los enamorados recordarán para siempre.

Según han contado ellos mismos, Gonzalo preparó el momento ideal en un restaurante con vistas a la puesta de sol, llevando el anillo de compromiso escondido y eligiendo la atmósfera perfecta para declarar su amor. Cuando él se arrodilló, Makoke se sorprendió, y los otros comensales incluso aplaudieron ante la escena.

Tras oficializar su compromiso en el plató del programa ‘¡De viernes!’, Makoke y Gonzalo desvelaron que ya tenían fecha para su boda: 12 de septiembre de 2025. La idea era casarse en Ibiza, un lugar muy especial para ellos. Sin embargo, en agosto de 2025 Makoke y Gonzalo tomaron la difícil decisión de posponer su boda apenas semanas antes de la fecha planeada, debido a motivos ligados a la salud de un familiar cercano.

Makoke explicó públicamente que el enlace no se cancelaba, sino que se aplazaba por completo, y pidió respeto ante una situación personal delicada que afectó a su familia. Ahora mismo no hay una nueva fecha fijada oficialmente, pero la pareja espera retomar la planificación cuando las circunstancias lo permitan, idealmente en verano de 2026, aunque aún no hay confirmación formal.

Raquel Bollo y Mariano Jorge Gutiérrez

Raquel Bollo, ha protagonizado una de las pedidas de mano más dulces del año. El empresario sevillano Mariano Jorge Gutiérrez, le sacaba el anillo el mismo día en que cumplía 50 años. Después de más de ocho años de relación, la exconcursante de ‘Supervivientes’ y colaboradora televisiva vivió un momento emotivo y lleno de significado.

Este compromiso supone un nuevo comienzo en su vida, uno que vive con ilusión y tranquilidad después de una larga historia de amor. Aunque todavía no ha dado la fecha exacta de la boda ni los detalles completos del evento, se espera que en 2026 se convierta en una de las historias más emotivas del año.

Pelayo Díaz y Gal Marom

Otro momento inolvidable fue la pedida entre el estilista Pelayo Díaz, exconcursante de ‘Supervivientes’ y su pareja, Gal Marom. Aprovechando unas vacaciones idílicas en Grecia, Gal eligió el ambiente mágico de un viaje en barco por el mar Egeo para hacer la gran pregunta. Fue un instante íntimo y romántico, donde Pelayo no dudó en aceptar. “Por supuesto, he dicho que SÍ”, compartía en sus redes sociales.

La pareja está inmersa en los preparativos de su boda. La boda promete ser un evento lleno de estilo, elegancia y personalidad, reflejo de la sensibilidad estética que caracteriza a los novios. Aunque aún no se han revelado todos los detalles del lugar o la fecha concreta, más allá de ser en 2026, es un enlace muy esperado entre los seguidores de la pareja.