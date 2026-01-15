Cristina, repudiada de su familia por su enanismo, asegura que su madre se aprovechaba de ella por las subvenciones

Cristina se ha sentido rechazada desde niña por su cuerpo. La joven madrileña de 38 años tiene acondroplasia, el tipo más común de enanismo, una condición por la que ha sido discriminada y excluida en muchas ocasiones, incluso, por parte de su propia familia. Hoy, visita 'El diario de Jorge' para darle una sorpresa a su amigo Mario, una persona muy especial para ella y con la que ha formado una familia elegida.

En el plató del programa, Cristina, decidida a no callarse más y contaba que su familia nunca la ha aceptado por su estatura baja: "Ellos miden un metro y pico y yo soy la única que mido menos". Ante la incredulidad de Jorge Javier Vázquez, la joven explicaba los motivos por los que se ha sentido rechazada: "Nada está a mi altura. No lo han puesto cómo yo quería que estuviese. Que me traten como uno más, no que me discriminen"

"No me he sentido querida nunca", aseguraba Cristina sobre su familia, con la que no vive desde hace dos años. Además, la joven contaba el duro episodio que vivió con su madre y desvelaba la frase que esta le dijo: "Me dijo que ojalá hubiese abortado". Algo que a ella le dolió mucho y, aunque su madre le pidió perdón, no cree que su relación pueda reconducirse: "Hablamos lo justo y necesario". También, la protagonista de esta historia aseguraba que "su madre solo la quería por las subvenciones".

En la calle, Cris también ha sufrido el rechazo de la gente y ha sido motivo de risas y burlas: "No puedes ir por la calle y que te digan "Mira, una enana, una señora, una vieja". Todos somos iguales, unos podemos ser más altos, otros más bajos, pero todos somos iguales, tenemos cuerpo, piernas y corazón” sentenciaba.

Mario, amigo de Cris, muy emocionado por la sorpresa: "La protegeré siempre"

Cristina, que nunca se ha sentido aceptada por su familia, ha creado su propia familia elegida en su barrio, Embajadores. Es aquí donde conoció a su gran amigo Mario, al que decidía sorprender en el programa y le dedicaba unas palabras muy especiales: "Aprendí lo que era no encajar, sentirme fuera, sentir que sobraba para algunos, pero tu me diste un lugar en tu vida, me defendiste me cuidaste y me hiciste sentir que si tenía una familia".

Muy emocionado con las palabras de su amiga, Mario contestaba: "Es muy importante también para mi poder haber formado mi propia familia a través de amigos, es muy bonito". Además contaba la razón por la que siente una gran conexión con Cristina: "Veo una persona que es vulnerable y no se lo merece". Aunque Mario no ha vivido ningún episodio de discriminación hacia su amiga, aseguraba: "Si lo viviera intentaría impedirlo, me pondría yo delante para evitarlo. La protegeré siempre”.