Juan, su hermano paterno, ha entrado en directo por teléfono para hablar con él en 'El diario de Jorge'

Raúl encuentra a sus hermanos y cumple una promesa con su madre

Raúl llegó al plató de 'El diario de Jorge' con el objetivo de conocer a sus familia paterna después de que le prometiera a su madre, como su última voluntad, que buscaría dónde está su padre o su hermano. Su mujer entró con él en el plató porque ella ha sido uno de los apoyos fundamentales del hombre en esta búsqueda.

Después de conocer los impactantes detalles de su historia y su complicada infancia, Jorge Javier Vázquez le comunicó que, con el nombre que comunicó al programa, Modesto Lozano Piquera, los compañeros de 'El diario de Jorge' han encontrado a su familia paterna, concretamente a sus hermanos. Esta era la única pista que el hombre tenía para buscar a su padre y conocer sus orígenes.

La llamada con su hermano

El presentador le ha mostrado un mensaje en audio de uno de sus hermanos, en el que le decía a Raúl que no sabían de su existencia, pero que les gustaría conocerle. Además, el programa le tenía preparado alguna sorpresa más, como la imagen de su hermano Juan y su hermana Isabel, con lo que no daba crédito con la cantidad de sorpresas que estaba viviendo.

Tras esto, Juan, su hermano paterno, ha entrado en directo por teléfono para hablar con él, pero ninguno de los dos ha sabido qué decir por los nervios: "Me he quedado... No sé qué decirle. Ojalá su vida hubiera sido de otra manera, más alegre. Espero que a partir de ahora sea mejor y más tranquila", afirmaba Juan tras escuchar cómo fue la infancia de Raúl.

También conoció a su hermana

"Supimos que mi padre se fue a trabajar a Salamanca, pero ya no supimos más. Al paso de los años mi padre volvió a casa arrepentido y queriendo recuperar todo ese tiempo", explicaba Juan durante su llamada al programa. Además, él explico que le habría gustado conocer a su hermano antes, pero que no sabía nada de su existencia. Además, Raúl se enteró en directo que su padre, Modesto, ya ha fallecido.

Al terminar la llamada, Jorge Javier Vázquez le enseño una imagen de Isabel, su hermana, que también entró por teléfono. Raúl admitió que no sabía que tenía una hermana y le sorprendió mucho. El presentador les aplazó a reencontrarse en persona en el programa y a recuperar el tiempo perdido como familia.