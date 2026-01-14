El presentador reta a la invitada a practicar algún ejercicio de lucha canaria con él

Jorge Javier, a una madre que no aceptaría que su hija tuviese novia y critica su forma de vestir: "Se encuentra sola y está sufriendo"

Compartir







La invitada de 'El diario de Jorge' conoció a Nadia practicando lucha canaria, un deporte autóctono de las islas donde dos personas se enfrentan en un círculo de arena con el objetivo de derribarse mutuamente, sin golpearse ni utilizar llaves. Lo que comenzó como compañerismo acabó convirtiéndose en una amistad tan fuerte que incluso la madre de Coraima llegó a sentirla como una hija más.

Sin embargo, hace dos años algo se rompió y se distanciaron, dejando este trío incompleto. Tras contar madre e hija la historia por la que sus caminos se separaron, el presentador conoce a Nadia a quien le lanza una primera pregunta para quitarle hierro al asunto: "¿Tú qué podrías hacer conmigo?". Algo que hace reír a la invitada: "Muchas cosas, Jorge". Y es que el presentador quiere retar a Nadia a hacer con él algún ejercicio de lucha canaria pero con una condición: "No quiero quitarme las gafas".

"No se puede entonces", responde ella. Sin embargo, Jorge Javier no parece achantarse y le pregunta qué es lo que puede hacer con él. "Levantarte, por ejemplo. Te puedo romper la ropa", propone la invitada. Una idea que acepta el presentador, quien deja sus gafas en el sofá para vivir este épico 'momentazo': "Vamos allá".

Jorge Javier reta a la invitada a practicar lucha canaria con él

Yendo al centro del plató, Jorge Javier Vázquez se replantea el reto que acaba de aceptar: "¿Me va a dar miedo? Nadia, por favor, que soy muy miedoso". La invitada coge del pantalón a un presentador muy nervioso que consigue zafarse de ella antes de que consiga tirarlo al suelo: "Me da miedo. ¿Qué vas a hacerme?". Es el propio Jorge Javier quien se echa al suelo, lugar desde el que Nadie le ayuda a levantarse.

"Perdón, mejor bailamos", le dice el presentador rodeando la cintura de la invitada. Tras este 'momentazo', Jorge Javier le pide que se siente en el sofá mientras él recupera el aire: "Me ha dado un 'calorón'. Si quieres luego me coges a 'coscoletas'".