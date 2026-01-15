Descubre las claves de la nueva etapa del mítico concurso, ¡a jugaaaar!

'El precio justo' llega a Telecinco el próximo lunes a las 13:45h, con Carlos Sobera y Tania Medina

El lunes 19 de enero a las 13:45 tienes una importante cita en Telecinco: ¡regresa 'El precio justo'! Al frente está nueva etapa se encuentra Carlos Sobera, acompañado por Tania Medina. El formato mantiene la esencia clásica, pero con una mecánica actualizada y un ritmo más ágil.

"Intentar adivinar el precio de las cosas es algo que creo que el ser humano lleva innato, siempre nos gusta saber cuánto cuesta algo", comenta Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, que ha desvelado que el público de esta nueva etapa está muy entregado y viene a jugar, contagiando su alegría, y aspira a "premios muy buenos": "Un coche, una moto, patines eléctricos, viajes, cosas estéticas y de bienestar como masajes... Cosas que les pueden venir bien a los concursantes para su día a día".

El público del plató no ha pasado un casting previo y todo el que esté en la grada es un participante potencial. Los concursantes no saben de antemano que lo son, sino que lo descubren cuando Sobera dice su nombre en pleno programa, lo que garantiza reacciones espontáneas y una implicación total desde el primer minuto.

El objetivo sigue siendo 'acercarse lo más posible al precio justo sin pasarse', por lo que el programa da comienzo con una serie de pujas en la que cuatro concursantes tratan de adivinar el precio de cuatro productos. El ganador de cada puja accede a un juego con premio directo. En el programa habrá pruebas míticas como 'Pinko', 'Minigolf', 'La llave maestra', '3 en raya' o 'El precipicio', junto a nuevos juegos, como 'Grand Prix', 'Joker', 'El cambiazo', 'Checkout' y 'Sigue la línea'.

Tras los juegos, los cuatro concursantes se enfrentan a La Ruleta, que es la que decide quién pasa al Escaparate Final. Antes de esta última prueba, el finalista descubrirá el margen con el que jugará, que es una cifra asignada de manera aleatoria.

Carlos Sobera: "El que piense que va a ver un Carlos Sobera diferente, se equivoca"

El presentador afronta esta nueva etapa con la naturalidad que le caracteriza. Lejos de intentar parecerse a etapas anteriores del formato, Sobera tiene claro que cada presentador imprime su propio sello: su forma de conducir el concurso será fiel a su personalidad.

Eso sí, reconoce entre risas que no es precisamente un experto en precios, como puedes ver en el vídeo. De hecho, admite que adivinar cifras no es su fuerte y que, como consumidor, muchas veces se deja llevar más por el impulso que por el cálculo. Una confesión que conecta directamente con el espíritu del programa: intuición, azar y decisiones tomadas en segundos.

Tania Medina: "Voy a estar aprendiendo al lado del mejor"

Para Tania Medina, incorporarse a 'El precio justo' ha sido una sorpresa tan inesperada como ilusionante. La canaria define la experiencia como una gran oportunidad profesional y reconoce que afronta esta etapa con muchas ganas de aprender junto a Carlos Sobera.

Aunque tampoco se considera especialmente hábil adivinando precios, sí admite que en su día a día presta mucha atención a lo que compra, fijándose en etiquetas, calidad y valor real de los productos. Sobre su futuro, no oculta que presentarse ante la cámara es un sueño que arrastra desde niña y que esta experiencia podría ser un paso clave en ese camino. Dale play para ver la entrevista completa.