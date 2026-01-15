Hablamos con Tania Medina sobre su incorporación a 'El precio justo', el regreso del mítico concurso a Telecinco y la ilusión que siente por trabajar junto a Carlos Sobera en esta nueva etapa del formato, ¡dale play!

Nuevos juegos y el tándem Carlos Sobera-Tania Medina, las claves de la nueva etapa de 'El precio justo': el lunes 19 a las 13:45 en Telecinco

Compartir







Tania Medina da un paso importante en su carrera televisiva con su incorporación a 'El precio justo', que regresa a Telecinco el lunes 19 de enero a las 13:45 horas. La canaria acompañará a Carlos Sobera en el regreso de uno de los concursos más emblemáticos de la pequeña pantalla, ahora con una mecánica renovada y un ritmo más ágil.

Para Tania, esta oportunidad ha llegado de manera totalmente inesperada, pero con enorme ilusión. “Voy a estar aprendiendo al lado del mejor”, reconoce, consciente de la relevancia de debutar en un formato tan mítico y junto a uno de los rostros más consolidados de la televisión. Su fichaje aporta frescura y cercanía a un programa que busca conectar con el público desde la espontaneidad y el juego.

Aunque admite que no se le da especialmente bien adivinar precios, Medina se define como una consumidora responsable en su día a día. “Me fijo mucho en las etiquetas y en lo que pago, me gusta saber si realmente vale la pena”, explica, una actitud muy alineada con el espíritu del concurso.

Un regreso fiel a su esencia: jugar, intuir y no pasarse del precio

El regreso de 'El precio justo' mantiene su esencia clásica: acercarse lo máximo posible al precio real de los productos sin pasarse. El programa arranca con una serie de pujas en las que cuatro concursantes intentan adivinar el precio de distintos artículos. El ganador de cada ronda accede a un juego con premio directo, combinando pruebas míticas como Pinko, Minigolf, La llave maestra, 3 en raya o El precipicio, junto a nuevos retos adaptados a los tiempos actuales.

PUEDE INTERESARTE De su primer trabajo fuera de la tele al récord nacional que ostenta: diez curiosidades de Carlos Sobera

Uno de los elementos clave de esta nueva etapa es la participación del público, que no pasa por un casting previo. Cualquier persona sentada en la grada puede convertirse en concursante en cualquier momento, descubriéndolo en directo cuando Carlos Sobera pronuncia su nombre, lo que garantiza reacciones espontáneas y una implicación total desde el primer minuto.

Con premios que van desde vehículos y viajes hasta experiencias de bienestar y cuidado personal, 'El precio justo' vuelve renovado, pero fiel a su esencia. Y lo hace con Tania Medina viviendo uno de sus momentos más ilusionantes, debutando en un formato histórico que podría marcar un antes y un después en su trayectoria televisiva.

Dale play al vídeo que encabeza esta noticia para ver la entrevista completa.

Carlos Sobera, sobre Tania Medina: “Va a añadir naturalidad”

El presentador no duda en elogiar el papel de Tania Medina en esta nueva etapa de 'El precio justo'. Carlos Sobera destaca especialmente su actitud en plató y la forma en la que se ha integrado en el formato desde el primer momento: “La veo natural, tranquila, muy integrada y, lo más importante, disfrutando el programa”.

Además, subraya el valor añadido que Tania aporta al concurso: “Va a añadir frescura y naturalidad”. Unas palabras que refuerzan la buena sintonía entre ambos y confirman que la canaria se ha convertido en una pieza clave en el regreso del mítico concurso a Telecinco. ¡Dale play!