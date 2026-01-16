Natalia fue secuestrada, retenida durante horas y brutalmente agredida por dos mujeres que le acusaban de una supuesta infidelidad

La madre denuncia amenazas de muerte y graves secuelas físicas y psicológicas en su hija

Natalia, una joven de 18 años, fue víctima de una violenta agresión después de que dos mujeres la acusaran de mantener una relación con el marido de una de ellas. Las presuntas agresoras la introdujeron por la fuerza en el maletero de un coche y la trasladaron hasta una vivienda del barrio madrileño de Moratalaz, donde permaneció retenida durante varias horas.

Una vez allí, la joven fue desnudada, atada de pies y manos y golpeada de manera reiterada. Parte de la agresión fue grabada en un vídeo en el que se escuchan amenazas y humillaciones.

Tras la paliza, decidieron volver a trasladarla. Salieron a la calle con Natalia sin ropa y, cuando intentaban introducirla de nuevo en el vehículo, la joven logró escapar y pedir ayuda.

La Policía ha detenido a un hombre acusado de haber colaborado con las agresoras en el secuestro y las agresiones.

La madre confiesa que siempre lleva un spray de pimienta consigo por temor a encontrarse con las agresoras

'Vamos a ver' ha podido hablar con la madre de la joven, que asegura que la familia está viviendo "una auténtica tortura". Explica que su hija sufre graves secuelas físicas: ha perdido visión en un ojo, audición en un oído y presenta importantes lesiones cervicales. Además, reconoce que necesita medicación para poder dormir desde que ocurrieron los hechos: "Está tomando Diazepam".

Además, denuncia que Natalia ha sido amenazada de muerte si denuncia lo ocurrido: "El miedo es constante y condiciona su día a día, hasta el punto de no salir solas de casa". La madre confiesa que siempre lleva un spray de pimienta consigo por temor a encontrarse con las agresoras.