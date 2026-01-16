Exclusivas| Exbailarina de Julio Iglesias: "Me echó a la calle porque no quise pasar por el aro"

Exbailarina de Julio Iglesias: "Me puso la mano muy cerca de mis partes"

Giovanna González desvela la petición de Julio Iglesias a su entorno: "No son una defensa, es el enemigo en casa"

Desde que si hiciesen públicos a principios de semana los testimonios de dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusando al cantante de agresión sexual, los testimonios a favor y en contra del cantante no cesan.

Aunque ha habido varias personas que ponen en duda que esto sucediese, lo cierto es que son varias las mujeres que acusado al cantante de tener un comportamiento cuanto menos correcto con ellas.

'Vamos a ver' ha podido habar en exclusiva con una exbailarina de Julio Iglesias y nos ha dado un testimonio, conseguido por el colaborador Pepe del Real, que no deja a Julio Iglesias en muy buen lugar.

Exbailarina de Julio Iglesias: "En aquella época ya estaba con Miranda, pero ella no aparecía"

Esta bailarina nos cuenta cómo convivió con Julio durante varias semanas y, al no querer "pasar por el aro", la echó a la calle.

Esta chica nos ha continuado contando: "Un día me pidió que me sentase a su lado uy me puso la mano en el muslo, muy cerca de mis partes. No sé con qué cara le miraría, que se quedó sorprendido y que me quitó la mano de la pierna. En aquella época ya estaba con Miranda, pero ella no aparecía".

Además, asegura que Julio Iglesias la echó a la calle por no querer acceder a sus deseos: "Como no accedí no me sacó al escenario. En el vuelo de vuelta mi cara era un poema y me dijo que me tenía que ir con su gente a una discoteca. Me negué y al día siguiente me despidieron".