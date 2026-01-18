Got Talent 18 ENE 2026 - 00:30h.

Así ha sido la emotiva actuación de Sergio Cebrián y sus alumnos de primaria

Diego Cebrián es un profesor de música de primaria en un colegio de Valencia que llega a las segundas audiciones de la undécima temporada de ‘Got Talent Talent’ para presentar una de canciones que él mismo compone: “Tiro de vivencias que he tenido yo mismo para transmitirlas con la música”, confiesa antes de salir al escenario.

“La canción que os traigo es sobre algo que me ha tocado muy de cerca. Espero que os toque tanto el corazón como a mí y a mis alumnos”, confiesa antes de salir al escenario. Y es que precisamente Diego viene acompañado de algunos de sus alumnos, que cantan a coro mientras que él también toca el piano.

El homenaje de Diego y sus alumnos a los afectados por la DANA de Valencia

“No hay nada más fuerte que este pueblo unido”, es solo parte de la letras de la canción que interpretan Diego y sus alumnos y que habla de la tragedia de la DANA que azotó al pueblo valenciano hace un año. Era de esperar que este bonito homenaje en forma de la canción emocionara a muchos, entre ellos a Lorena Castell.

“Este tema nace de un día en el que nosotros, los valencianos, todos hemos intentado aportar un granito de arena. Todos los que hemos podido ayudar, tanto como ir a barrer, a recoger barro, a recargarle la nevera a un vecino… Lo hemos intentado, pero llega un momento en el que te sientes impotente cuando ves que, después de todo lo que pasa, que aunque lo que estés haciendo, no es que no sirva para nada, pero es insuficiente...

… Entonces yo, como profesor de música y compositor que soy, un día de esos tuve la idea de hacer una canción. Poco a poco, no fue premeditado, fue surgiendo la idea de involucrar a más gente en la canción. En Valencia fue un mensaje bonito que conseguimos transmitir”, son parte de las palabras de Diego tras terminar de cantar junto a sus alumnos.

Por su parte, Risto Mejide lamenta que aún hay gente que no ha recibido ayudas y que, a día de hoy “hay ciertas personas que siguen haciendo el ridículo aferrándose a puestos o dando excusas baratas cuando todos sabemos que no estuvieron a la altura”. “Os agradezco que hayáis convertido eso que es una desgracia, que nos puede pasar a cualquiera, en algo tan bonito como este tema para que la gente no lo olvide jamás”. El resto de valoraciones del jurado y la votación final, en el vídeo.