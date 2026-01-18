Got Talent 18 ENE 2026 - 01:00h.

Kristy Sellar consigue el pase de oro conjunto del jurado con su gran actuación de pole dance

Kristy Sellar es una bailarina que viene a las segundas audiciones de ‘Got Talent España’ desde Australia y tiene 39 años. Confiesa que, desde muy pequeña, mostró interés por el claqué, pero lo que no sabía es que esta disciplina iba a hacer que se ganara el favor de un jurado que le ha dado el pase de oro conjunto.

“Bailar, para mí, es como respirar. Es lo que llena esta maleta y mi vida. Desde que empecé a montar el número, me di cuenta de que no solo era baile, sino crear una historia que interpreto en el escenario de una manera mágica”, confiesa la artista antes de salir al escenario acompañada de una maleta “llena de recuerdos, amor y luz”.

La actuación de Kristy Sellars en las audiciones de ‘Got Talent 11’

La intención de Kristy era bien clara: quería que el público entendiera su historia a través de su actuación. Y lo cierto es que parece haberlo conseguido a través del baile y de un show de pole dance muy original, con unos movimientos sorprendentes que han ido acompañados de unas imágenes en pantalla espectaculares que casaban a la perfección con la actuación.

Kristy Sellar, pase de oro del jurado de ‘Got Talent España’: “Lo que has hecho es imposible de superar”

El jurado parece tenerlo claro: la actuación de Kristy Sellar ha sido alucinante. Paula Echevarría asegura haber estado con la boca abierta hasta el final y se interesa por saber quién ha ideado todo este show tan maravilloso: “Nos encanta ver a gente que nos deje así. La tuya está muy por encima”. A Lorena Castell, por su parte, le parece que la actuación ha sido muy original.

“Yo creo que es la primera vez que un número de pole dance puede ganar ‘Got Talent España’. Sin embargo, creo que lo que has hecho esta noche es imposible de superar. Es tan bueno que no sé si quiero ver una segunda parte. Nos has dejado con la boca abierta, es mejor dejarlo así así que, para mí, es un no”, son las sorprendentes palabras de Risto Mejide.

Tras escuchar estas palabras de Risto, Paula confiesa sentirse descolocada, pues pensaba proponer a sus compañeros darle a Kristy el pase de oro conjunto: “Yo creo que es un buenísimo pase conjunto de los cuatro”. Para se levanta con la intención de pulsar el botón dorado y, rápidamente, Lorena y Carlos Latre se suman a la iniciativa. ¡Solo falta Risto!

“¿Tú me vas a dejar aquí vendida después de ver lo que acabas de ver?”, insiste Paula. Risto considera que, como equipo, se estarían equivocando, pero, finalmente, accede a pulsar el pase de oro. Kristy Sellar rompe a llorar, muy emocionada por lo que ha conseguido y solo tiene palabras de agradecimiento para el jurado. ¡La veremos en semifinales junto a Sebas Guillem, el pase de oro de Paula Echevarría!