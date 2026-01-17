El jurado de 'Got Talent' frena en seco la peligrosa actuación de un hombre que come cactus
“Vengo a hacer algo que nunca se ha visto en ningún ‘Got Talent’ del mundo”, son las palabras con las que Giuseppe Il Fichiro se presenta a estas segundas audiciones de ‘Got Talent España’. Advierte que su actuación es muy peligrosa y lo cierto es que no está bromeando porque este italiano… ¡Come cactus!
Cuando el equipo del programa sube dos cactus sobre el escenario, el jurado comienza a elucubrar: ¿Se trata de un faquir, se va a tirar sobre las plantas?, se preguntas con curiosidad. Pero lo que no se imaginaba ninguno de ellos es lo que Giuseppe iba a hacer con ellos.
Para empezar, Giuseppe se lanza sobre un enorme macetero con dos cactus para después coger una planta más pequeña y metérsela en la boca. Rápidamente, Lorena Castell pulsa el botón rojo, incapaz de seguir viendo la actuación: “Yo paso, yo paso”, llega a confesar.
Paula Echevarría pulsa su botón rojo y el de Risto Mejide y Lorena hace lo propio con el de Carlos Latre, aunque este quería seguir ¿disfrutando? de la actuación. “Es que qué necesidad”, se queja Lorena.
A la hora de valorar esta actuación, Paula le dice a este artista que ella ha besado a hombres que pinchaban más que esos cactus “así que, para mí, es un no”. Lorena y Risto se suman a este ‘no’, mientras que Latre cree que lo que ha hecho Giuseppe es “arte conceptual” y, por lo tanto, tiene su sí.