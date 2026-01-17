Logo de telecincotelecinco
El jurado de 'Got Talent' frena en seco la peligrosa actuación de un hombre que come cactus

La actuación de Giuseppe il fichiro
Giuseppe se come un cactus y el jurado para su actuación.. telecinco.es

  • Este participante se come un cactus durante su actuación en 'Got Talent España'

“Vengo a hacer algo que nunca se ha visto en ningún ‘Got Talent’ del mundo”, son las palabras con las que Giuseppe Il Fichiro se presenta a estas segundas audiciones de ‘Got Talent España’. Advierte que su actuación es muy peligrosa y lo cierto es que no está bromeando porque este italiano… ¡Come cactus!

Cuando el equipo del programa sube dos cactus sobre el escenario, el jurado comienza a elucubrar: ¿Se trata de un faquir, se va a tirar sobre las plantas?, se preguntas con curiosidad. Pero lo que no se imaginaba ninguno de ellos es lo que Giuseppe iba a hacer con ellos.

Para empezar, Giuseppe se lanza sobre un enorme macetero con dos cactus para después coger una planta más pequeña y metérsela en la boca. Rápidamente, Lorena Castell pulsa el botón rojo, incapaz de seguir viendo la actuación: “Yo paso, yo paso”, llega a confesar.

El jurado detiene la actuación de Giuseppe al verle comer cactus

Paula Echevarría pulsa su botón rojo y el de Risto Mejide y Lorena hace lo propio con el de Carlos Latre, aunque este quería seguir ¿disfrutando? de la actuación. “Es que qué necesidad”, se queja Lorena.

A la hora de valorar esta actuación, Paula le dice a este artista que ella ha besado a hombres que pinchaban más que esos cactus “así que, para mí, es un no”. Lorena y Risto se suman a este ‘no’, mientras que Latre cree que lo que ha hecho Giuseppe es “arte conceptual” y, por lo tanto, tiene su sí.

