Ya puedes ver aquí todas las actuaciones de la segunda noche de actuaciones de 'Got talent España'

Si la primera noche de actuaciones de 'Got talent' dejó momentazos inolvidables, la segunda no se queda atrás y deleita con números nunca vistos antes en televisión. Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre disfrutan una noche más de los mejores talentos y emiten sus votos.

Bailes imposibles, trucos de magia inimaginables, humor a raudales... Si quieres ver las actuaciones de esta noche de actuaciones aquí las tienes, vídeo a vídeo.

La actuación del grupo de baile Sabrina

Impresionante, así ha sido la primera actuación de la noche a cargo de un grupo de bailarinas llegadas desde Japón. Paula Echevarría quedaba sorprendida con la coordinación de las chicas: "Lo que hacéis es una locura, es todo una fantasía".

La actuación de Max Adam

Max Adam comenzaba su actuación lejos del escenario, concretamente en el palco del teatro para sorpresa de los jueces. Este amante de la ópera de 35 años y afincado en Madrid se ha metido en el bolsillo a público y jurado interpretando el 'Fantasma de la ópera'.

La actuación de Pablo Quevedo

La magia siempre ha estado muy presente en la vida de este joven de tan solo 15 años que llega a 'Got talent España' para impresionar a jurado y público. ¿Su principal objetivo?: impresionar y sacar una sonrisa a Risto Mejide. ¿Lo logrará?

La actuación de Dúo O and S

"De los dúos más espectaculares de acrobacia que he visto" o "Hay cosas que no había visto hacer nunca antes en mi vida" han sido solo algunas de las palabras de los jueces para estos dos acróbatas llegados desde Tanzania. Im-pre-sio-nan-te.

La actuación de Leticia López Aguilar

"Leticia, deja tu contacto al salir". Con estas palabras ponía Risto Mejide fin a la actuación de Leticia López Aguilar, una imitadora de 39 años que llega desde Jaén y que fue alumna de Carlos Latre en un taller. ¿Eres capaz de adivinar todos sus personajes?

La actuación de Giuseppe il fichiro

Giuseppe se quedaba corto al anunciar justo antes de su actuación que lo que él no lo habían visto antes sobre el escenario de 'Got talent España'. El italiano tiene la extraña habilidad de comer cactus, una habilidad que apenas hemos podido ver porque Paula Echevarría decidía pulsar los cuatro botones rojo: "No puedo mirar".

La actuación de Muhammad Rashid

Muhammad tiene varios récords Guinness y ha llegado hasta el escenario de 'Got talent España' para mostrar su talento, que no es otro que el de "reventar" (literalmente) objetos con la cabeza. Se atreve con cocos, con latas de refrescos...

La actuación de The toe wrestlers

Allan y Ben han llegado hasta el escenario del talent por excelencia para mostrar su peculiar habilidad, una habilidad con la que se han convertido en campeones del mundo sumando 20 campeonatos mundiales entre ambos. ¿Adivinas cuál esta misteriosa habilidad?

La actuación de Diego Cebrián

Diego es profesor en un colegio de Valencia y llega hasta 'Got talent España' con la intención de tocar el corazón de todas las personas que disfruten de su actuación. A sus 32 años, Diego no solo es profesor de primaria, también es cantante y compositor.

La actuación de Humber y Valen

Pese a que durante algún tiempo estuvieron separados, estos dos bailarines colombianos han retomado su relación artística y han regresado a los escenarios en el mejor de España: el de 'Got talent'. No pierdas detalle de su salsa picante.

La actuación de Ricardo Montoya

La actuación de Ricardo Montoya ha dejado a todos con la boca abierta. Aunque han sido muchos los mentalistas que han pasado por el escenario de 'Got talent', lo cierto es que Ricardo ha cautivado a los miembros del jurado con su talento especial: ha adivinado a quién tiene que pedir perdón Risto Mejide.

La actuación de Ben Noir

Ben Noir llega desde Francia y se define como cantante de ópera. Ben, además de utilizar su voz para cantar, utiliza las palabras para conquistar y seducir a su interlocutor. Además, Ben también utiliza otras técnicas para ganarse a la persona a la que tiene enfrente. ¿Adivinas cuál?

La actuación de Kristy Sellars

La de Kristy Sellars ha sido una actuación digna del pase de oro que ha logrado. Durante su presentación, Kristy adelantaba que su número sería una sorpresa... y no mentía. La actuación que esta bailarina australiana ha preparado para la segunda noche de audiciones no ha dejado a nadie indiferente. ¡Dale al play y disfrútala!