El mar de lágrimas entre una madre y una hija que terminan sin reconciliación su primer cara a cara en dos años: "No le gusta pedir perdón"

El durísimo encuentro entre Sonia y su hija, que quería que reconociese su infidelidad. telecinco.es
Sin reconciliación y con muchos reproches. El encuentro entre Sonia y su hija Yessenia en 'El diario de Jorge' ha terminado con el distanciamiento, hasta el momento, entre ambas. Solo la segunda quería poner fin al conflicto, pero la madre de la joven no ha optado por aceptar sus disculpas y retomar la relación, que llevaba rota 2 años.

