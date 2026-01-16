Terry y Sandra se han vuelto a ver tras el abandono de la segunda: así ha sido su enfrentamiento

Tensión máxima en 'El diario de Jorge' entre una madre y una hija a la que ha echado de casa tras una bronca que sobrepasó los límites

Sandra y Terry han protagonizado un emotivo y duro momento en 'El diario de Jorge' al verse por primera vez tras tres años de distanciamiento y un mensaje. "Te fuiste el 30 de noviembre y me escribiste el día con un: 'nos veremos en enero de 2030", le recrimina en directo la segunda a la primera.

Tal y como había explicado Terry en directo, su íntima amiga se marchó de su casa de la noche a la mañana por un mal momento matrimonial. Ella no avisó a nadie y se dio a la fuga sin que se supiera. Sandra, tras ello, quedó totalmente alucinada y solamente le dio ese aviso explicado al comienzo de esta noticia.

El tenso conflicto

Su frustración era extrema. Sentía que su amiga le había abandonado para siempre, y pedía explicaciones. Pero estas nunca habían llegado hasta que se han visto las caras en el programa de Teelcinco, donde también ha habido momento para el conflicto.

"Siempre te he hablado de la libertad, pero tenías que haber hecho las cosas de otra manera", le traslada Terry a Sandra. "Creía que eras mi amiga, me he sentido abandonada por ti", agrega como podemos escuchar en el vídeo superior. Terry le advierte además de que tiene pruebas de cómo de desolada le dejó. "Están los mensajes", dice.

Lo que nadie se esperaba de este brutal momento ha sido el apoteósico final tras la bronca. De un momento a otro, Sandra le explica a Jorge Javier Vázquez que está intentando "recordar todo". "Entiendo el cabreo de Terry, no tendría que haber hecho lo que hice", asume. Una y otra se han dado un intenso abrazo que ha puesto fin al conflicto. Sin palabras. En silencio. Y con los aplausos del público.