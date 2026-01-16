Así ha sido la primera vez que dos hermanos se han visto en vida tras desconocer de su existencia hasta hace unos días
Raúl llegó a 'El diario de Jorge' en busca de respuestas. El hombre nunca supo de su padre y, por lo tanto, tampoco conoció a nadie de su familia por esta parte. Su madre, antes de morir, le dejó una misión para cumplir en vida: que encontrase a sus familiares paternos. Y todo lo ha conseguido gracias al programa de Telecinco, donde por ha encontrado a una persona muy especial que lleva su sangre.
Jorge Javier Vázquez le comunicó que el equipo del espacio había encontrado a sus hermanos. Era la única pista que el hombre tenía para descubrir cuáles eran sus orígenes. Tras un audio de sus hermanos -en donde decían que desconocían de la existencia de Raúl, se ofreció a conocerle. Y así ha sido.
El emotivo encuentro
Raúl ha visto por primera vez a Juan. Uno y otro se han dado un intenso abrazo y no han podido evitar las lágrimas. "Más vale tarde que nunca", compartía Juan cuando veía a su hermano.
Además, el hombre ha querido agradecer a los compañeros que le han ayudado a que este hito se produzca. "Gracias a esa persona que me llamaba por teléfono, gracias a ella y a su ímpetu", lanzaba. Pero no ha sido la única sorpresa de la tarde. Raúl también se ha visto con su hermana Isabel, quien también descubrió de su existencia gracias a su testimonio.