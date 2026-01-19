Miguel Salazar Madrid, 19 ENE 2026 - 20:40h.

Rocío tenía todo listo para romper con su pareja.... ¡hasta que Vanesa le ha propuesto tener un hijo en común!

Algo inesperado ha ocurrido en 'El diario de Jorge' entre Rocío y Vanesa. La primera tenía todo listo para darle un ultimátum a su pareja. Aseguraba, antes de que su novia entrarse en el plató, que está cansada de verla infeliz durante la convivencia.

Rocío, sobre la dura historia de Vanesa: "Puede que se quede sin visión"

Dice que no puede soportar su estado de ánimo, que se explica en buena parte por un diagnóstico de salud nada favorable. Rocío cuenta que Vanesa padece una enfermedad degenerativa de la vista que le está generando mucha inquietud. "Puede que se quede sin visión o que vea poquito", relata.

Al parecer, deposita todo su enfado en su pareja. Rocío siente que no puede más, a pesar de que sus sentimientos por ella no han cambiado. "Necesito que cambie", le cuenta a Jorge Javier Vázquez en directo. Su situación es límite. Por eso, ha venido al programa de Telecinco dispuesta a lanzarle una clara petición.

Lo que no se esperaba en ningún momento Rocío era el mensaje que tenía preparada para ella. Vanesa entraba en el pató con una fija intención. "Tengo un mensaje para ti", aseguraba después de que su novia le pidiese que no estuviese "todo el día llorando".

¡Momentazo! Así le proponía en directo que fuesen madres

"Está más que decidido, te lo voy a decir delante de España entera", le cuenta. Vanesa le explica que, hace 2 años esta propuesta no pudo fructiferar porque se rompió el pie. Sin embargo, ahora se encuentra lista para que este sueño ocurra de una vez por todas y haga más fuerte que nunca su relación. "¿Quieres retomar y tener un bebé conmigo, y crecer la familia que ya tenemos?", le pide como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Vanesa asegura que ella hará todo lo posible por mejorar su actitud. "Yo cambiaré. Mi enfermedad la dejaré en el bolsillo guardadita, quiero tener ese hijo que tanto deseabas conmigo", le comentaba. Rocío no se lo ha pensado dos veces y ha mostrado sus ganas de crecer su familia con Vanesa.