Telecinco.es Madrid, 20 ENE 2026 - 01:40h.

¡No te pierdas el avance del próximo capítulo de 'Casados a primera vista'!

Tras celebrar sus bodas en el primer programa de 'Casados a primera vista', Ainhoa y Marc por un lado y Ana y Luija por otro comienzan sus lunas de miel en la segunda entrega. Pasar más tiempo juntos favorece que haya más conversaciones, en las que han comenzado a descubrir información de sus parejas que les ha sorprendido y han surgido los primeros roces.

En su luna de miel, Ana descubre que Luija fue infiel a una de sus exparejas y que él nunca se lo había contado a su ex: "Se estará enterando ahora". La pareja también hace frente a sus primeros rifirrafes, uno de ellos con un dulce como protagonista: "El chocolate no puede ser el gran conflicto, ¡que se lo coma él!".