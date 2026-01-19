Curiosidades de 'Casados a primera vista': de cómo se forman las parejas a los destinos de las lunas de miel

Ana Carrillo 19 ENE 2026 - 12:50h.

Descubre todas las claves de 'Casados a primera vista', formato de éxito internacional que llega a Telecinco

Doce solteros inician su vida en pareja tras conocerse en el altar, en el estreno de 'Casados a primera vista': el lunes 19 a las 23:00, en Telecinco

Compartir







Este lunes 19 de enero se estrena a las 23:00 en Telecinco 'Casados a primera vista', un formato en el que doce solteros confían en un equipo de tres expertos en psicología y terapia sexual y de pareja para encontrar el amor de una forma muy poco convencional y es que conocen a la persona con la se casan en el altar y comienzan a saber más de ella una vez que se han dado el 'sí, quiero' en una luna de miel en un destino fuera de España y en una convivencia posterior ya de vuelta al país.

Ainhoa, Ana, Estefanía, Natalia, Laura, Luciana, Borja, Lorenzo, Luija, Marc, Milton y Stefan son los participantes del programa. Tienen edades muy diferentes, trayectorias vitales diversas y experiencias distintas en el amor, aunque todos tienen en común que les gustaría estar casados y encontrar a una persona con la que compartir el resto de sus días.

Si quieres saber más sobre el programa, aquí tienes ocho curiosidades sobre el formato y sobre la versión española que se emite en Telecinco:

1. Los participantes no saben con quién se van a casar hasta el altar

Es la clave del formato. Ninguno de los doce participantes conoce a la persona a la que le va a dar el 'sí, quiero' hasta que no la ve en el altar el mismo día de la boda, en la que pueden estar presentes sus amigos y familiares e interactuar entre ellos antes de que llegue la novia.

2. Es un equipo de expertos el que hace los 'matches'

Son tres expertos los que se encargan de crear los emparejamientos entre los doce solteros, teniendo en cuenta su nivel de compatibilidad y basándose en su amplia experiencia profesional. Ellos son: Cecilia Martín, psicóloga con 20 años de experiencia en terapia de parejas y autora del libro 'Amor Orgásmico'; Raúl López Lastra, psicólogo especializado en terapia de pareja y rupturas y autor del libro 'Amores ideales, rupturas reales'; y Nayara Malnero, licenciada en Psicología, sexóloga especializada en terapia sexual y de pareja y autora de títulos como 'Sexperimentando', 'Sexo a distancia' y 'Cariño, vamos a llevarnos bien'.

3. Las bodas son España y las lunas de miel en el extranjero

Las seis bodas se llevan a cabo en España, en diversos lugares, lo que garantiza que cada pareja pueda iniciar una historia de amor diferente a las demás. Los destinos de las lunas de miel también son distintos, pero son todos fuera de nuestras fronteras.

Los protagonistas viajan por países de cuatro continentes: Francia y Finlandia en Europa, República Dominicana en América, Egipto y Marruecos en África y Bali/Indonesia en Asia.

4. La convivencia se lleva a cabo en un coliving

Tras la luna de miel, las seis parejas se instalan en un moderno coliving. Cada pareja vivirá en un apartamento diferente para tener intimidad, pero llevarán a cabo actividades grupales para saber cómo evolucionan sus compañeros y tener puntos de apoyo en el grupo por parte de personas que están viviendo la misma experiencia que ellos.

5. El equipo de expertos les acompaña durante toda la experiencia

Cecilia Martín será la encargada de romper defensas emocionales, trabajar la entrega real y devolver a los participantes la ilusión por enamorarse. Raúl López Lastra tendrá como misión ayudar a los doce contrayentes a desmontar inseguridades, superar traiciones y decidir si están preparados para construir un vínculo real. Y Nayara Malnero trabajará con las parejas para encontrar la confianza, el deseo y la conexión íntima o enfrentarse a la falta de ella.

En el coliving en el que los doce contrayentes convivirán, se llevarán a cabo actividades y ceremonias grupales organizadas por los tres terapeutas, que les acompañarán a lo largo de toda la experiencia y en el momento en el que tengan que decidir si continúan con el matrimonio o si toman caminos por separado.

6. Las familias (y sus opiniones) están presentes en la experiencia

Ya en la boda, los familiares y amigos están presentes, por lo que pueden compartir su opinión sobre el cónyuge y sobre la experiencia con los protagonistas.

7. ¿Son válidas legalmente las bodas?

Las bodas no tienen validez legal, como explica Óscar Vega, director de 'Casados a primera vista', en este vídeo:

8. El formato ha triunfado en cinco continentes

'Casados a primera vista' es la adaptación española del formato de éxito internacional 'Married at First Sight', que fue creado en Dinamarca. Se han creado más de 35 versiones distintas para su emisión en más de 130 territorios de cinco continentes.

En Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Australia, Suecia, Polonia, Holanda y Finlandia ya se han superado las diez ediciones producidas, pero los países con más ediciones son: Estados Unidos, cuya versión 'Married at First Sight USA' ya acumula 19 ediciones estrenadas y Australia, pues 'Married at First Sight Australia' producirá la decimotercera edición en 2026.