Última hora del accidente de trenes en Adamuz: los maquinistas convocan a una huelga general

A la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, se le unían este martes 20 de enero dos nuevos accidentes de trenes en Cataluña en los que teníamos que lamentar una nueva muerte. Como no podía ser de otra manera, Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial diario en este tema y ha pedido que se den explicaciones sobre lo que está sucediendo en uno de los medios de transporte más utilizados de nuestro país.

Ana Rosa Quintana: " Las familias de los desaparecidos buscan respuestas y comienzan a indignarse"

"Buenos días. ¿Qué está pasando en España con los trenes? Es todo muy extraño. Es extraño que el 17 de noviembre, el ministro de Transportes anunciase que la alta velocidad iba a alcanzar los 350 kilómetros por hora, y que la primera línea de AVE en aplicarlo sería, precisamente, entre Madrid y Barcelona. Óscar Puente dijo: "Vamos a pasar a la ofensiva en alta velocidad. A 350 km por hora, nadie va salvo los chinos". Dos meses después nos enteramos que la velocidad bajaba ayer a 160 kilómetros por hora en una cuarta parte de esa ruta Madrid-Barcelona por el estado de las vías. Hoy vuelven a levantar la limitación de velocidad salvo en cuatro puntos. El sindicato de maquinistas ya lo había pedido en agosto ante las vibraciones que provocaban los baches", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Es extraño que ahora el Gobierno les haga caso tras un accidente en el que han muerto más de 40 personas. Son muchas las incógnitas que se abren tras esta decisión: ¿Hemos estado en riesgo todo este tiempo? ¿Qué pasa con las vías? ¿Hay más tramos en peligro? ¿Por qué vibran los trenes? Nos hemos enterado por la nota que enviaron a los maquinistas. Y otro asunto extraño que hoy trataremos de aclarar. Hemos escuchado una llamada del maquinista del Iryo al centro de mando tras el descarrilamiento en la que que el conductor no parece consciente de haber chocado con el Alvia que circulaba en la otra vía. Ya hay dos maquinistas muertos".

"Ayer mismo murió el maquinista de un Rodalies al chocar con un muro desprendido en una vía en Barcelona. Esos maquinistas a los que no hicieron caso en agosto mientras se hablaba de la era dorada de la alta velocidad. Las familias de los desaparecidos buscan respuestas y comienzan a indignarse. Como siempre, cuando una tragedia golpea, el pueblo protagoniza la épica silenciosa de los héroes anónimos, como ya pasó en la dana. Y a ello nos aferramos para mantener la esperanza", ha sentenciado Ana Rosa.