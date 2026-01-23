El emotivo reencuentro entre dos hermanos y el bonito mensaje de Manu

Lucía lleva dos años viviendo en Mallorca alejada de su familia, que reside en Sevilla. A pesar de ser una chica muy reservada, la curiosidad de saber quién le ha llamado para ir a ‘El diario de Jorge’ era evidente: “No tengo ni idea”, afirmaba ella. Jorge Javier Vázquez le desveló que había sido su hermano, Manuel, quien la había llevado al programa con la intención de retomar una relación más estrecha entre ambos.

“Mi familia no me apoyó cuando me fui y necesité su apoyo”, admitía la joven al contar cómo fue su marcha de casa. A su hermano le cuesta aceptar su ausencia y, entre lágrimas, reconoció que la echa de menos. Manuel entró al plató y se abrazó con su hermana en un momento cargado de ternura y emoción: “Ya te vale…”, decía ella, visiblemente sorprendida.

Manuel le trasladó el mensaje que había ido a transmitirle: “Te echo mucho de menos y para mí eres muy especial en mi vida. Sé que estás lejos, pero me gustaría sentirte cerca. Por ti daría mi vida y me vas a tener pase lo que pase”, decía visiblemente emocionado. Por su parte, Lucía le explicó que, pese a sus deseos, la vida a veces es más complicada: “Tus ansias no pueden ser ya”, respondía.

“Somos muy diferentes”

Lucía no ocultó su incomodidad al descubrir que había sido su hermano quien la había llevado al programa sin avisarla. La joven reconoció que el gesto no le hizo gracia y que, más allá del reencuentro televisivo, considera necesario hablar con calma y fuera de cámaras para aclarar cómo es realmente su relación en la actualidad. “Somos muy diferentes”, admitía, dejando claro que sus formas de entender la vida y los vínculos familiares no siempre coinciden.

Ante la intensidad emocional de Manuel y la postura más contenida de su hermana, Jorge Javier Vázquez intervino para rebajar la tensión con una de sus habituales bromas. Dirigiéndose al joven, el presentador comentó: “¿Por qué no te buscas otra hermana?”, provocando las risas del público y cerrando el momento con un tono más distendido tras una conversación muy emotiva.

“Siempre he querido protegerla”

Durante su testimonio previo al reencuentro, Manuel se mostró visiblemente emocionado al hablar de la relación con su hermana. Nada más verla antes de salir al plató, confesó haberse roto por completo: “No me salen las palabras”. Para él, Lucía es un pilar fundamental en su vida.

El joven explicó que, aunque de pequeños siempre se llevaron muy bien, la relación comenzó a distanciarse antes de que ella se marchara a vivir fuera. Recordó que durante una etapa apenas coincidían en casa por el trabajo y la vida social de ella, viéndola solo a la hora de comer, lo que le hizo sentirse solo.

Manuel reconoció que siempre ha tenido un fuerte instinto de protección hacia su hermana menor, con la que se lleva casi cuatro años. “Siempre he querido protegerla de cualquier cosa que pudiera hacerle daño”, relató, admitiendo que quizá llegó a sobreprotegerla. También destacó que Lucía es una persona muy reservada y con dificultades para expresar lo que siente, algo que con el tiempo ha ido marcando la distancia entre ambos.