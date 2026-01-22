Dos vigilantes de seguridad en busca del amor revolucionan el plató protagonizando un divertido momento con Jorge Javier

Daniel y Kevin visitaban 'El diario de Jorge' en busca del amor. "¡Atención hoy hemos reforzado la seguridad del programa! Tenemos a dos nuevos vigilantes que son tan grandes que me los pido para mi equipo de seguridad", anunciaba Jorge Javier antes de dar paso a dos de los protagonistas de esta tarde.

Los jóvenes se conocieron en su trabajo como vigilantes de seguridad y ahora acuden juntos al programa con ganas de enamorarse y "asentar la cabeza". Tanto Daniel como Kevin aseguraban que "el mercado está muy mal", motivo por el cual ambos buscan una mujer que ante todo sea sincera.

Los solteros tienen gustos muy parecidos en las chicas, pero si algo tienen claro es que, por muy amigos que sean, las mujeres no las comparten. Para ninguno de los dos suponen un problema estar con alguien más mayor, aunque ponen su límite en los 40 años. Después de presentarse y antes de recibir llamadas de alguna posible pretendienta, Jorge Javier realizaba un test a los solteros.

El divertido momento de Jorge Javier con los vigilantes

El presentador hacía un exhaustivo test a Daniel y Kevin para que las posibles interesadas pudiesen conocerlos mejor y animarse a levantar el teléfono para proponerles una cita. Al final del test, Jorge Javier lanzaba una pregunta a los vigilantes: Se entiende que para mantener esos cuerpos tenéis que hacer muchísimo deporte, ¿no? ¿Seríais capaces de a ver quién aguanta más haciendo flexiones?".

Ante esta pregunta, los dos vigilantes le daban al presentador una respuesta inesperada: "Hemos pensado una cosa que creo que te va a gustar. Kevin va a hacer las flexiones contigo encima". Una propuesta que hacía que el plató se revolucionase por completo. Entre risas, Jorge Javier aceptaba y se subía encima del soltero, produciéndose un auténtico momentazo. ¡No te lo pierdas!