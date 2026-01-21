Maya acusa a Alice de criticarla, sin saber que Alice la culpa de lo mismo. Sin embargo, un inesperado giro cambia por completo su historia

El brutal cara a cara entre dos drag queens tras tres meses sin hablarse: "Es tan embustera que no te la puedes creer"

Izan y Pau son unas inseparables hermanas ‘drags’. Juntos se maquillan, se visten y actúan en discotecas, pero no todo es brillo y espectáculo. Y es que Maya acusa a Alice de criticarla, sin saber que Alice la culpa de lo mismo.

La primera en entrar al plató de 'El diario de Jorge' es Maya, un joven de 18 años que estudia caracterización y cuya gran pasión desde pequeño es el mundo ‘drag'. Primero consumía su contenido y, conforme fue cumpliendo años, se fue introduciendo poco a poco en el sector hasta que hace tres años comenzó a actuar, mundillo en el que conoció a amiga Alice, ahora su gran hermana.

Sin embargo, su relación se encuentra al límite: Hace dos semanas, se enteró de que hablaba mal de ella a sus espaldas, asegurando que es poco profesional y una “drag problemática” al promotor de una discoteca en la que trabajan juntas: “Rajaba de mí”. Algo le parece mal a Jorge Javier porque con lo profesional “no se juega”. “Es una fuente de ingresos y me perjudica”, añade Maya.

Para Maya, su amigo es una “buena profesional” y no hay nada de su personalidad que le saque de quicio. Por eso quiere preguntarle en el programa si estos rumores que le han llegado de una fuente fiable son ciertos y qué le ha llevado a criticarle, para poder solucionarlo.

Lo que ella no se esperaba es que Alice le confesara en su turno a Jorge Javier que le han contado que ella va diciendo que es una impresentable, dando una mala imagen sobre ella. Alice tenía pensado hablar con ella cuando viniera de visita a Barcelona, pero no da crédito al descubrir que es ella quien se encuentra detrás de su invitación al programa: “Me caigo muerta”.

El inesperado giro en el enfrentamiento de las hermanas 'drags'

En su reencuentro, Maya le confiesa quién le dijo esta información, a lo que su amiga le responde absolutamente sorprendida: “¿La ‘Caries’?”. “No me ofende pero me parece muy fuerte que me estés diciendo esto porque a mí La ‘Caries’ me ha dicho que eres tú la que habla mal de mí”, señala ante el asombro del plató.

“Hace honor a su nombre, está podrida”, señala Jorge Javier Vázquez. Por lo tanto, no hay nada que resolver entre ellas aunque esto no significa que su historia termina aquí: “Ahora parece que tenemos que hablar con ‘La Caries’”.