Celi, concursante de Allá tú y superviviente de cáncer de mama, emociona al contar qué hará con el premio: "Tengo una espinita en el pecho"
'¡Allá tú!' llega con otro programa cargadísimo de emoción. Cualquiera de los concursantes presentes puede alcanzar el máximo de dinero, que es nada más y nada menos que 100.000 euros. La elegida de hoy es Celi, una mujer de Cádiz que no ha podido evitar emocionarse al desvelar el motivo de por qué se ha presentado.
En primer lugar, Juanra Bonet pregunta a Celi la razón por la que se ha preguntado y conocer qué quiere hacer con el premio: "Llevo mucho tiempo detrás de este momento. Tengo una espinita en el pecho y me la tengo que quitar. Soy muy protectora y quiero que en mi familia estén todos bien y felices. La vida me pone a prueba y yo he pasado por un cáncer de mama y sentí que en ese momento le he hecho daño sé que no es mi culpa porque me toca, pero no quiero ver sufrir a ninguno".
La concursante se emociona al recordar a sus hijos: "Gracias por cuidarme tanto"
La concursante continúa entre lágrimas mandando un mensaje a toda su familia: "Quiero ganar este tiempo porque quiero estar con todos ellos pegándonos un viaje, me da igual el destino. Todos conmigo y quiero devolverles risas, momentos, vida y desde aquí quiero aprovechar y ahora que tengo la oportunidad, os quiero dar las gracias a todos porque nunca me soltáis de la mano. Eso para mí lo es todo. Gracias a todos mis niños, los míos son Daniel y Gonzalo. Gracias por cuidarme tanto cómo me cuidan y por darme tanto amor". Tras esto, el presentador no ha dudado en dar un abrazo a la protagonista.