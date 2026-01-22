Telecinco.es 22 ENE 2026 - 21:06h.

Eli, quiere llevarse los 100.000 euros en ¡Allá tú! para formar su nueva casita

'¡Allá tú!' llega con otro programa cargadísimo de emoción. Cualquiera de los concursantes puede alcanzar la gloria a través de unas cajas, sin embargo, en ellas encontrará desde un paraguas hasta nada más y nada menos que 100.000 euros. Eli ha sido la elegida para colocarse en el ansiado puesto, dónde ha podido vivir una experiencia inolvidable.

Eli llega desde Tenerife y lleva desde hace 13 años dedicándose al sector de transportes por carretera. Dentro de su empresa prosperó y estuvo de jefa de tráficos. Ahora tiene claro que 'Allá tú' es otro de sus sueños por cumplir, por lo que no ha podido evitar cogerlo con la mejor de sus ganas y lo hace de la mano de su madre.

Tras un juego en el que la participante tenía todos los números calculados en base a cosas o personas importantes que tiene en su vida, la suerte no estaba de su lado y el panel parecía tambalear más hacia cajas rojas que verdes. Sin embargo, si hay algo en lo que ha destacado la concursante durante toda la experiencia es su positividad por lo que esto no ha conseguido frenar sus ganas de ganar.

Eli se enfrenta a una suculenta oferta para su final

De un momento a otro, Eli se enfrentaba ante una suculenta opción por parte de la banquera cuando en el panel estaban los 5.000 o 10.000 euros o un paraguas. En este momento la oferta se planteaba con un cambio de caja u otra cantidad de dinero; Eli que se la ha jugado en todo momento esta vez, bajo la opinión también de su querida madre decidía el cambio de caja.

Después de esta decisión, la concursante elegía a David, el número 15, un estilista y maquillador de Cáceres que le ha hecho el cambio de caja con una gran sonrisa. Tras ella, efectivamente estaba el paraguas por lo que gracias a ese cambio de caja, finalmente Eli quedaba en positivo...¿5.000 o 10.000? Con intriga, pero con confianza, Eli visualiza que bajo esa caja se encuentran los ¡5.000 euros!