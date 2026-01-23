Telecinco.es Madrid, 23 ENE 2026 - 21:20h.

Juanra Bonet no puede ocultar su reacción tras la decisión del concursante sobre la oferta de la banquera

La emoción de dos concursantes y la gran cantidad de dinero que se ha llevado Ángela en '¡Allá tú!': "Haya lo que haya me ha traído suerte"

Este 23 de enero, la nueva entrega de '¡Allá tú!' será difícil de olvidar por su tensión y su gran emoción. Raúl, protagonista de este programa, es procedente de Extremadura y, con tan solo 22 años, es propietario de una marca.

El joven quiere hacerse a toda costa con una gran cuantía, pues quiere invertir todo en sus estudios y en su negocio. Una máxima que sigue a lo largo de todo su concurso pues, a pesar de tener una cantimplora o un gnomo en el panel, decide triturar la primera gran oferta de la banquera: 4.554 euros.

Continúa su camino rechazando todas las ofertas de la banquera, algunas mejores y otras peores: 2.727, 3.993 e, incluso, 5.005 euros. No obstante, todavía quedan en el panel los 15.000, 75.000 y 100.000, razón por la decide seguir triturando ante la sorpresa de Juanra Bonet.

Sin embargo, hay una decisión del concursante que deja especialmente estupefacto al presentador: Aquí te mostramos la cuantía de la oferta y su reacción.

Así ha sido la reacción del presentador

Raúl acaba de abrir la caja dos, donde se encontraban los tan esperados 0,10 céntimos, lo que provoca el llanto de emoción del concursante: "No me lo creo". Es en este momento cuando el presentador recibe la llamada de la banquera.

"Dice que enhorabuena, que si sigues así podrás hacer todas las cosas que tienes 'pendientes'", le comunica Juanra Bonet. Sin embargo, las risas se terminan cuando escucha la oferta que tiene preparada con la que el presentador se queda ojiplático.

La cuantía es, nada más y nada menos que 8.222 euros. "Esto es un pastizal, no vamos a negar lo evidente. Llegados a este punto, no hay otra opción. Lo peor que me puede pasar es que me lleve 2.500 o 500 euros, dos por debajo y no son 10 céntimos o un objeto.... Yo que he repetido por activa y por pasiva que no iba a jugar hasta el final, que la gente me pone súper nervioso cuando juega hasta el final... ¡Pues lo trituro!", decide finalmente Raúl.

Juanra Bonet, quien observa con gran sorpresa cómo se tritura la oferta, recibe una petición del concursante: "¡No me mires así!". "¿Cómo te miro? ¡Son 8.000 euros! A mí me da apuro", le confiesa. Sin embargo, reconoce que está haciendo "una partida extraordinaria".