El concursante decide tomar una drástica decisión al final del programa: ya puedes verlo

David decide 'abandonar' el juego tras la última oferta del banquero en '¡Allá tú!': "De perdidos al río"

En '¡Allá tú!' todo es posible. Cualquier concursante puede ganar desde diez céntimos hasta 100.000 euros, dependiendo de cómo de dinámico sea su juego independientemente de que la suerte le acompañe o no con el contenido de su caja. A Manu de Castellón el concurso le ha hecho vivir una experiencia increíble, pese a que ha decidido plantarse al final en un momento algo agridulce.

Tras un panel en el que le quedaban en un momento más cajas rojas que verdes, Manu no perdía la esperanza y seguía tranquilo confiando en lo que iba a ganar. De un momento a otro, estaba a punto de ganar o 5.000 euros, o 7.500 o un espantapájaros.

Juan, de Huelva, abría su caja tras ofrecer show con sus cualidades vocales y artísticas. El compañero le dejaba un sabor amargo cuando le decía que él tenía dentro los 7.500 euros. Pero Manu no se rendía y seguía inquieto por la oferta que podía hacerle la banca.

Lo que contenía su caja: más dinero del que se ha llevado

Juanra Bonet, el presentador del concurso de Telecinco, no se andaba con muchos rodeos y anunciaba sin espera la oferta que tenía sobre la mesa el concursante. "Dos mil quinientos euros", anunciaba el mismo. Manu tenía ya casi todo listo para aceptarla, aunque primero ha querido pedir consejo a sus compañeros. "Lo cogería", le recomendaba su compañero Dani.

Sin más demora, Manu se ha plantado por 2.500 euros y ha quedado feliz con el dinero, con el que cree que podrá tener un 'pellizquito'. "¡Enhorabuena!", exclamaba Juanra Bonet.

Después, quedaba por saber qué contenía su caja y la de Adam de Valencia, la caja 3. "¡El espantapájaros!", decía el valenciano. La de Manu, por último, tenía los 5.000 euros.