José y Sole pudieron reencontrarse con su madre biológica tras 'El diario de Jorge'

Un joven adoptado se entera en directo que 'El diario de Jorge' ha encontrado a su madre y a su hermana biológica: "Se mueve algo por dentro"

José de 22 años llegó desde Murcia para contar su dura historia al 'Diario de Jorge'. El joven se enteró a los 9 años de su adopción y nunca ha parado de buscar a su familia biológica. Durante el pasado programa de Jorge Javier le comunicó que uno de sus hermanos le estaba buscando y que al igual que él, tiene ganas de encontrar a su familia.

Además, su hermana Sole también acudía al programa sin saber que José estaba en plató; donde se reencontraban muy emocionados. Ahora, los dos jovenes vuelven al 'Diario de Jorge' con una gran sorpresa, la reacción de su madre al descubrir que sus hijos se encontraban en el programa. Así se lo comunicaba Jorge Javier: "Ayer en el programa os conté que vuestra madre estuvo en todo momento de vuestra intervención en el programa...¿Queréis ver cómo reaccionó ella?"; a lo que sin pensarlo ni dos segundos José afirmaba que sí.

La reacción de la madre

"Ves como es José, lo sabía ¡Qué cosa más guapa! Ese es mi hijo. Le faltó su madre", comienza entre lágrimas al ver a su hijo. Tras esto, con Sole en pantalla la madre confiesa que "es preciosa ella, esa es mi hija. Te puedo dar amor pero otra cosa no...qué cosa más guapa he perdido. Me apartaron de ti...¡Lo que han tenido que pasar, Dios mío!"

Después de ver estas imágenes, Jorge Javier les pregunta por sus sensaciones; mientras que Sole se mantiene en silencio, José asegura que nota en su madre el arrepentimiento: "Falta aún así que ponga de su parte. Debería meterse en un centro y querer cambiar".