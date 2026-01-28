El presentador de 'El diario de Jorge' ha hablado sobre el líder del Ejecutivo tras hacer mención a él un invitado

Jorge Javier Vázquez ha hablado sin tapujos en pleno directo sobre Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo afronta un momento crucial en su Gobierno por la gran dificultad que está teniendo para reunir apoyos. Prueba de ello fue el rechazo unánime de PP, Vox y Junts a uno de sus deretos ómnibus en donde se incluía la revalorización de las pensiones, la moratoria de desahucios o los cortes de suministros, entre otras medidas.

El presentador siempre ha abogado por defender su actuación públicamente, con algún que otro cara a cara con Ana Rosa Quintana por esta cuestión. Ahora, Vázquez ha aclarado si lo sigue defendiendo a raíz de la mención que ha hecho en directo un invitado de 'El diario de Jorge'.

Jorge Javier: "Yo soy lo que soy, y además más todavía que antes"

Jesús (Lugo, 40 años), venía al programa de Telecinco dispuesto a ver por primera vez a su novia virtual. Quería comprobar si físicamente existía el mismo feeling que online. El hombre contaba a qué se dedicaba. "Soy ganadero, tengo 70 cabezas", relataba. "¿Qué animales tienes?", le preguntaba Vázquez. "Tengo cerdos, vacas, caballos, gallinas... hasta a Sánchez lo tengo en la cuadra", comentaba entre risas.

El presentador quería saber a quién se refería exactamente. "Al presidente", apostillaba. En este instante, Jorge Javier se mojaba sin rodeos. "No nos metamos en ese apsecto que yo soy muy propresidente. Sobre todo creo que a todos los presidentes, a todos, de cualquier partido, hay que respetarlos", lanzaba como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Jorge Javier reconoce que sigue siendo defensor de los mismos ideales que ha defendido en más de una ocasión. "Yo soy lo que soy, y además más todavía que antes", aclaraba.