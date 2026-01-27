El durísimo testimonio de una madre que hace llorar a sus hijos biológicos

Consigue reunir a sus hermanos en un encuentro único tras crecer sin su cariño: "Que se olviden de todo, que la vida es muy corta"

Compartir







José tiene 22 años y viene de Murcia. Con 18 meses fue dado en acogida y, desde que se enteró de que era adoptado a los nueve años, siempre ha tenido la inquietud de encontrar a su familia biológica. ‘El diario de Jorge’ le ha comunicado en directo que uno de sus hermanos también le estaba buscando y que, igual que él, tiene muchas ganas de encontrar a su familia biológica.

La hermana, Sole, también ha acudido al programa para encontrar a su familia biológica, pero no sabe que José está en plató esperando a reencontrarse con ella. Al verla, el joven se ha visto reflejado en ella, pero no conocía su nombre: “Verás tú cuando se entere de que estoy aquí”, afirmaba José sin poder esperar más a conocerla. Jorge Javier Vázquez le ha confirmado que Sole es una de sus hermanas mellizas.

Por su parte, Sole ha compartido su difícil historia con su familia de acogida, con la que no vive desde hace un mes por la mala relación con su madre adoptiva, que le insultaba y se metía con la joven: “Me decía que era una gitana y que iba a acabar como mi madre biológica”, contaba ella algo nerviosa.

“Me ha impactado su cara”

La joven ha visto imágenes de su madre biológica, María José, por primera vez en su vida: “Madre mía. Me ha impactado su cara y que viva en la calle. Ya lo sabía, pero ahora que lo veo…”, admitía Sole al ver el gran parecido físico con su madre. Jorge Javier Vázquez le ha desvelado que el programa ha encontrado a su hermano José, que está en plató para conocerla.

Las imágenes de su madre biológica

“Mis hijos me harían cambiar de vida. Es lo más grande y es lo que no tengo. Defraudé como madre, como esposa y como todo. Me los quitaron de golpe”, decía la madre biológica. “Me acuerdo de ellos todos los días y los amo”, concluía la mujer. Unas palabras que han dejado a José y Sole sin palabras, profundamente emocionados. Además, su madre ha contado que quiere reencontrarse con sus hijos en la intimidad.

“Se me mueve algo por dentro”

El presentador ha revelado a Sole y José que el programa ha podido hablar con su madre biológica, en un sobrecogedor testimonio que ha dejado a todo el público de ‘El diario de Jorge’ con el corazón en un puño. Sole ha reconocido estar temblando y ha comenzado a llorar ante las palabras de su madre biológica, que ha asegurado que nunca se ha olvidado de sus hijos: “Quiero ayudarla como pueda”, afirmaba la joven visiblemente emocionada.

En ese momento, José ha entrado en plató y se ha reencontrado con su hermana Sole después de más de 20 años sin verse. Ambos se han fundido en un abrazo lleno de nervios y lágrimas, compartiendo la fuerte conexión que han sentido desde el primer instante: “Se me mueve algo por dentro”, confesaba José.