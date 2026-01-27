Reproches, acusaciones e insultos: así ha sido el reencuentro de tres examigos

El plató de 'El diario de Jorge' vivió uno de sus momentos más tensos con el reencuentro de tres examigos cuya relación terminó envuelta en acusaciones, reproches y heridas personales que siguen abiertas. Lo que parecía una oportunidad para aclarar malentendidos acabó convirtiéndose en un cruce constante de reproches, dejando claro que la reconciliación está muy lejos.

El origen del conflicto se remonta a una grave acusación: el supuesto robo de un móvil. Nerea aseguró que, el día en que desapareció su teléfono, Borja fue la única persona que entró en su casa: “Tenía el móvil en la encimera de la cocina y por la noche ya no estaba”, explicó, insistiendo en que, tras mudarse, el móvil nunca apareció. Esta sospecha provocó una ruptura total de la amistad y una desconfianza que, según ella, llegó incluso a instalar cámaras de seguridad en su vivienda.

Pero el enfrentamiento fue mucho más allá del teléfono. Nerea acusó a Borja de haber robado dinero en otras casas, asegurando que “mucha gente lo sabe” e incluso que habría llegado a confesar un robo de 50 euros. Borja, visiblemente molesto, negó rotundamente haber robado el móvil y trató de justificarse ante otras acusaciones, afirmando que en un caso concreto el dinero había sido “prestado” con permiso.

La tensión aumentó cuando entró en escena Nayara, quien también se sintió atacada. La joven reprochó a Nerea que, pese a verse por el pueblo, siempre evitara saludarla “agachando la cabeza”, mientras que Nerea respondió que no quería retomar una amistad que le hacía “levantarse todos los días llorando”. Los reproches personales se sucedieron sin freno, incluyendo críticas a antiguas amistades, conflictos pasados y hasta la falta de apoyo en momentos delicados, como el fallecimiento de un familiar.

El punto más caliente llegó cuando Nerea, harta de la situación, lanzó la pregunta que resume el espíritu del enfrentamiento: “¿Has venido a insultarme a la televisión?”. A partir de ahí, los calificativos y las interrupciones hicieron imposible cualquier acercamiento. “Me has llamado niñata, ¿qué quieres que te ponga buena cara?”, reprochó, dejando claro que no había intención de arreglar nada.

Tras este enfrentamiento en El diario de Jorge, el presentador Jorge Javier Vázquez propuso a los tres examigos irse a una sala en privado para intentar solucionar sus diferencias y rebajar la tensión vivida en plató.