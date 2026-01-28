Marisa Martín Blázquez y Alfonso Egea, atrapados por la nevada de Madrid

Marisa Martín Blázquez y Alfonso Egea no han podido llegar a su puesto de trabajo en 'Vamos a ver'

Ana Rosa Quintana disfruta de la nieve en pleno directo: "Lo único que falta es que nos caiga otra Filomena"

Compartir







La nevada de Madrid sorprendía esta mañana en plena hora punta a muchas personas que trataban de llegar a sus trabajos y llevaban al colegio a sus hijos.

Algunos ciudadanos no han sido capaces de salir de sus casas y algunas localidades han cancelado las clases.

Marisa Martín Blázquez y Alfonso Egea han conectado con 'Vamos a ver' desde sus casas

Marisa Martín Blázquez y Alfonso Egea, colaboradores de 'Vamos a ver', han sido dos de esas personas que este miércoles 28 de enero no han podido salir de casa para llegar al trabajo.

En directo desde su casa de Torrelodones, Madrid, Marisa Martín Blázquez nos ha enseñado cómo se le ha partido hasta una rama de su patio.

Alfonso Egea también nos ha contado en directo cómo ha vivido esta nevada desde su casa en Manzanares del Real, Madrid: "Estoy helado de frío, pero ya mucho más tranquilo. Ahora lo malo viene con la sensación térmica bajísima y el hielo, que lo dificulta todo mucho más".