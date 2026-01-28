Ana Rosa Quintana
Ana Rosa Quintana disfruta de la nieve en pleno directo: "Lo único que falta es que nos caiga otra Filomena"
Última hora de la borrasca Kristin: cortada la A-6 entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León
Ana Rosa Quintana se ha puesto la capucha y ha salido a disfrutar de la nieve en pleno directo
La nieve ha sorprendido a muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid en plena hora punta. La AEMET había activado la alerta amarilla por viento, lluvias y nieve en toda la región donde se esperan, debido a nevadas y rachas de viento intensas.
Ana Rosa Quintana, en la nieve: "Yo no puedo resistirme"
Ana Rosa Quintana, en pleno directo, no se ha resistido y ha decidido salir a disfrutar de la nieve: "Yo no puedo resistirme", ha dicho la presentadora.
"Las carreteras están absolutamente colapsado y hasta en Telecinco está nevando. Ya lo único que faltaba es que nos caiga otra Filomena con todo lo que está cayendo", ha dicho la presentadora enfundada en una capucha para evitar mojarse.