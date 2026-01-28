Una pareja que se conoció en 'First Dates' sorprende a Carlos Sobera en 'El precio justo': ''Qué bonito''

telecinco.es 28 ENE 2026 - 15:05h.

La pareja se conoció gracias a 'First Dates' y le agradecen al presentador que les presentase

El plató de 'El precio justo' ha podido ser testigo de un reencuentro muy, pero que muy especial. Carlos Sobera ha llamado a concursar a Enrique y nada más verle algo le ha llamado la atención al presentador: ''Tú me suenas mucho a mi ¿Por qué me suenas tanto?'', y el nuevo concursante del programa le confirma que sus sospechas son totalmente ciertas.

''Me presentaste a mi pareja, que está aquí'', explica Enrique y Carlos Sobera se sorprende: ''¿En 'First Dates'?'', acto seguido, el presentador hace bajar a Encarni, la pareja del concursante: ''¿Fue un flechazo a primera vista o tuvo que trabajar el tema?'', ''Nos presentaste y nos caímos bien, había feeling'', explica Encarni y revela que llevan juntos siete meses.

Tras las palabras de la feliz pareja, Carlos Sobera se muestra ilusionado: ''Estáis en lo mejor. Esto es la prueba de que los programas de televisión son útiles y son verdad también. Aquí está el amor, qué bonito''.

Así ha sido el concurso de Enrique en 'El precio justo'

Enrique ha conseguido adivinar el precio justo en una de las pujas y llevarse 100 euros. Su acierto le ha dado la oportunidad de participar en uno de los juegos y Encarni ha bajado a acompañarle para apoyarle durante el juego, pero finalmente Enrique no ha conseguido su objetivo y no se ha llevado nada, aunque se ha mostrado agradecido: ''Afortunado en el amor...''.